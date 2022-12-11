利率快到頂！大咖提醒：想定存要快 外幣除了美元還有這些好選擇

摘要 1.股價高低決定該股是否有投資或投機價值，以目前的水位來看，逢低、拉回買進都有機可趁。要放長線或短期操作都可以。 2.現在到2023年第一季前，處在許多企業的作夢行情，企業的產業位置也將重新洗牌，選擇個股成為致勝的關鍵。 3.在股市低位之際，手中擁有太多現金並非明智之舉。單就貨幣來說：美國是首選，澳幣、紐幣、加元是另類選擇。

最近與投資好友討論金融情勢，他感嘆，股市修正速度又快又急，不論是反彈、下跌都一樣，很難捉摸。不知道該如何分配手上股票、現金的比例。

一般人常常看盤勢變化後才行動，容易追高殺低。就像台積電股票，也是交投熱絡時，才出現零股散戶股東暴增。直到前陣子股價從600元一路下跌破300元，散戶投資人喪失信心、紛紛認賠殺出，數據也指出台積電股東人數驟減。孰料世界級股神巴菲特卻逆勢操作，投入千億元逢低買進台積電，成為危機入市的經典案例。

我的看法是，今年遭逢熊市賣壓、俄烏戰事延宕，在通膨數據居高不下，美國聯準會（Fed）莫大升息壓力的陰影壟罩下，無論法人或散戶都棄械投降，荷包、績效大幅縮水。

2022下半年的市場慘狀，無形中提供市場很大的空間，給予2023年的表現機會。股價高低其實決定了該股是否有投資或投機價值，以目前的水位來看，我覺得只要逢低、拉回買進都有機可趁。值得細心選股，長期放線或短期操作都可以。

尤其從現在到2023年第一季前，顯然處在許多企業的作夢行情，出自於對2023年的展望及預期獲利，現在成為遍地璞玉的進場良機。大環境變動，企業在產業的位置也將重新洗牌，所以選擇個股成為致勝的關鍵。電子科技股、生技股潛力頗佳，一些績優成長股也是進可攻、退可守的防禦標的。

在股市低位之際，以及美元將從高峰下滑的情況下，手中擁有太多現金並非明智之舉。單就貨幣來說：美國雖是首選，但澳幣、紐幣、加元是另類選擇，日圓、新加坡幣也不錯。至於歐元及人民幣先避開，基本面並不好；台灣則是好壞參半，利率預期快到頂，所以如果選擇定存要把握時間。

高現金殖利率股票將重獲青睞，好好把握年終紅包行情吧！

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。