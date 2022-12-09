家裡一堆雨傘、寶特瓶？中這幾點 專家斷定你天生窮鬼「存不了錢」

儲蓄是一種理財方式，能否保持存下錢的習慣，忍住不要亂花，也側面反映出一個人的性格。近來日本媒體就分析，是否能夠好好儲蓄的人，在日常習慣中分別有什麼不同。

根據日本媒體「PRESIDENT Online」報導，如果在一個住宅內，到處都有大量喝完沒丟的空寶特瓶，玄關擺滿了數不清的塑膠雨傘，以及冰箱內盡是沒有吃完，卻又不知道擺了多久的食材，那麼這戶屋子的主人，很可能就是沒辦法有存錢習慣的類型。

報導指出，沒有辦法存錢的人，關鍵在於「無法擬訂計畫執行」，因此總是走一步算一步。像是如果備好水壺，就能夠自行解決飲水問題，不需要每次都買保特瓶回來。還有察覺要下雨時，就會先帶著折疊傘出門，以免碰到雨勢才急忙臨時要買傘。冰箱也是，若是在每次買食材都能好好規劃，就不會有東西放很久還沒吃的問題。

報導認為，如果想擺脫做事沒方向，無法存錢的壞習慣，可以從以下三階段進行著手：第一是將自己家中環境拍照起來，以客觀的角度審視是否有需要改善的地方。第二是想像自己理想中的家庭樣貌，並好好檢查與現實中的落差。最後再拿出日曆，排程出改善的時間表，讓自己漸漸脫離髒亂的生活，實踐並理解按部就班做事所帶來的功效。