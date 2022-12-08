投資為什麼失敗？快看看你是不是犯了這兩個錯誤

上個星期，筆者在專欄（https://fund.udn.com/fund/story/7488/6806651）中，介紹了政大財管系周冠男教授，對於行為財務學的基本介紹、對於一般投資理財大眾的益處，以及推薦的幾本相關書籍。

好巧不巧，筆者那幾天在逛書店時，也看到一本介紹各種人性偏誤的翻譯書—《為什麼我們總是相信自己是對的：不知不覺掉入的101種慣性思考陷阱》（作者為韓國心理學家李南錫）。在這本書中，作者嚴選了101種雖然微小，但經常出現在日常生活中的慣性思考陷阱。

作者在書中強調：「人們雖然接受強調理性思考的教育，但從進化上來看，很多時候是以直觀思考來解決問題。也就是說，人們經常依靠感性與直觀，進行思考與判斷，使得思考與行動更難理解」。

而在作者所挑選的101種慣性思考陷阱中，筆者最有感覺的是「過度自信謬誤（Overconfidence Bias）」及「訴諸權威謬誤（Appeal to Authority Bias）」。很巧合的是，這兩個謬誤同時在書中的前、後章。

為什麼筆者，會特別舉這兩大思考及行為的謬誤？因為根據個人多年以來，觀察眾多投資理財大眾失敗案例後發現，多數都可以歸因於這兩大原因（偏誤）。

首先，「過度自信謬誤」的定義是指：高估自己的能力、狀態、控制力、事情的範圍、成果…等。也就是說，當事人通常在高估自己的同時，產生了「過度的自信感」。其次，有關於「訴諸權威謬誤（又稱為「訴諸錯誤權威謬誤」或「訴諸全威」）」是指：光以「權威者的主張」這個理由，就認為內容屬實。

以上這兩種謬誤，可以說是處於兩個相對的極端—不是太相信自己，就是太相信權威（權威並不一定是指專業性或權勢，也可能單純因為「有名」而已）。事實上，不論是「有自信感」，或是「相信專業（家）」都是件好事，但以投資理財決策為例，太過與不及，都非常容易導致失敗。

為什麼投資人會「過度自信」，筆者歸納整理之前投資朋友的說法，原因不外有以下兩種，其一是「既然專家也會虧錢，看來其投資能力，也不會比我好到哪裡去」；其二，則是來自於「一、兩次的投資成功」。但一般投資人卻不知道：這一、兩次的成功，只不過是因為「運氣好」而已，並不是自己具有比股神巴菲特還要優良的投資專業與能力。

例如這本書中特別指出，正因為過度自信、誤判情勢，才會發生許多「一步登天的人，在飛黃騰達後一敗塗地，或無法解決問題而跌入谷底」的情形。作者李南錫更引述《為什麼A+巨人也會倒下（How the Mighty Fall）》一書的批判：企業開始衰落的原因，往往是領導者的傲慢或過度的自信感。

根據筆者的經驗，這種「過度自信」，不僅會出現在投資上，也常見於一般理財事務上。例如最近筆者，就遇到一位住家附近、高齡86歲，但已經有輕微失智現象（因為她已經有許多幻覺出現）的獨居老婆婆。

在與這位老婆婆幾次時間短暫的交談中，筆者知道她的先生，以及唯一的女兒都已過世，且住在沒有電梯的四樓老公寓中。由於這位老婆婆不良於行，因此筆者就詢問她：為何不搬去老人公寓住？如此一來，日常生活既有專人可以照顧及處理，也不用每天辛苦爬樓梯。

但這位老婆婆說，她看了許多老人公寓，滿意的地方沒有空位，而有空位的，則是「自己不滿意」。她說她想賣了房子，去跟先生與前妻生的、在美國工作的三個兒子住。她說，她相信他們不會丟下她一人不管。

由於筆者長期聽說一些獨居老人（特別又有失智傾向）的受害案例，因此建議她要找專業，且具有公信力的社福團體，協助她處理財務方面的事務（以避免發生在之前專欄（https://fund.udn.com/fund/story/7488/6613985）中，所提到的「老婦人低價賤賣房子」案例）。

但是，這位老婆婆卻很樂觀且非常有自信地跟我說：「我之前年輕時，也是一個人一手拎著女兒、一手拎著行李，就這樣飛去美國了；而當初買這個房子，也是我一個人又完成，我哪需要人家來幫我」？

由於筆者跟這位老婆婆非親非故，也不是她的鄰居，更不是她的親人，完全不宜介入像她這類重大財務的問題，所以，也只能四處打電話給區公所、專業社福團體，請他們提供關心與協助。但，事後筆者後續追蹤之下才發現，這位老婆婆對於外界的關心與協助「一律拒絕」，她說她「只需要有人幫忙倒垃圾，其他協助一律不需要」…

但是，筆者之所以提到這則故事，就是因為看過及聽過太多這類，明明已經出現極大財務風險徵兆的老人家，當事人卻完全沒有任何「病識感」及「風險意識」。最終，當然很難保護好自己一輩子辛苦累積的財富…

至於與「過度自信」相對（距）最遠的，恐怕就是「訴諸權威」了。投資人常常會輕易相信報章雜誌或媒體報導中，所謂「投資專家」或「網紅達人（名人）」的投資建議而行動。

然而，投資人可能不知道，自己心裡奉為神明一樣的「權威」，其過往的成功，恐怕也只是源自於「超好運」而已，實際的投資能力，恐怕與一般投資散戶「不相上下」。

在筆者的記憶中，投資理財大眾類似這樣的「訴諸權威謬誤」，真的是多到舉不勝舉。就以最近發生的全球第二大虛擬貨幣交易所—FTX申請破產為例。一位因投資而大虧的Emo，就對採訪的媒體表示：「過往FTX形象良好，聲稱往合法合規的路走，也和美國體育場冠名、與知名國際信用卡組織合作，知名度相當高，FTX創辦人SBF在政治獻金也毫不手軟，『看起來比較不容易出事』」（https://www.cna.com.tw/news/afe/202212030043.aspx）...

以上不論是過度自信，或是過度沒自信到「完全相信」所謂的「名人」或「專家」，常常都是導致投資理財失敗的重要原因。 筆者認為，想要克服因為過度自信，而導致的投資虧損，首先要做的就是「永遠先看風險，而不是報酬率」。也就是「先考慮損失有多少，以及自己能否承受」，再看投資會有多大的收益？

至於過度沒自信，完全相信「名人」的投資人，除了得了解「這個世界上，只有自己才能對自己負全責」之外，個人建議最最重要的，就是要徹底了解：這世界上沒有真正投資神準又賺大錢的神人，並且千萬記得政大財務管理系周冠男教授所言：「如果他人真有了不得的賺錢方法，那他自己賺大錢就好，為何要到處宣說呢」？