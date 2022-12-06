爸媽看過來！3點不漏兒童保單這樣買最聰明

年末將至，許多節慶接二連三到來，12月可說是一年當中最多節日的月份，其中包括「雙12購物節」，各大品牌紛紛掀起活動；吃湯圓的日子、象徵平安長1歲的「冬至」；另外，可說是12月的重頭戲「聖誕節」，對於許多人來說，每年的12月就是迎接聖誕節和年底跨年的日子。每到年底，節慶活動愈多，小花平台特別提醒，外出從眾同歡，別忘了做好自身保障規劃，尤其是幫孩子買保險，想要給他們最好、又希望所有保障能一次到位，最好還能把預算花費花在刀口上；只是該怎麼做？以下聽聽小花平台保險顧問的專業建議。

兒童保單投保掌握3大重點

針對兒童保險保障規劃建議，在小花平台網站保險專欄已有深入剖析與探討，並從專業保險理財角度提出中肯意見，以下歸納出3大重點：

重點1、「先保大再保小」、建立人生風險觀念！

首先強調「先保大再保小」的觀念，提前幫孩子建立人生的風險管理觀念，讓保險發揮最大效益；與此同時，也別忘了同步檢視父母自身保障是否足夠，並適時調整以強化保障、分散風險，畢竟父母是孩子日常生活中最大的依靠，最重要的前提是父母一定要做好自身保障，一旦風險來臨，才不致影響家庭經濟，同時轉嫁收入中斷的危機，以確保孩子衣食無虞。

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重點2、優先以重大傷病險輔以實支實付、住院醫療險！

其次要考量的是，孩子年紀愈小，活潑好動、坐不住喜歡跑跑跳跳，加上抵抗力較弱也容易生病，除了必不可少的意外傷害險外，建議依照個人需求狀況，規劃完善的醫療保險，以轉嫁醫療行為的隱形支出，不妨以重大傷病險附加實支實付型醫療險和日額型住院醫療險，就是不錯的選擇。

一般來說，兒童罹患重大傷病的機率相對年長者低，但是兒童一旦罹患重大傷病，其需要花費的醫療費用卻是相當可觀，不僅如此，父母還需額外花時間照顧陪伴，不論是生理或是心理上肩負的壓力可謂重上加重。透過適度的保障規劃轉嫁風險，可以有效降低龐大醫療費對經濟造成的嚴重衝擊；其中，以實支實付型醫療險理賠金減輕父母在支付較貴的自費醫療項目時的負擔，至於日額型住院醫療險則用來彌補收入減損或是看護費用的需求。

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重點3、兒童保險神秘密碼「71518」，愛注意！

最後一個重點，提醒各位爸爸媽媽，孩子的成長階段隨時面臨著不同風險，保單應該每年定期檢視並適時調整內容，以確保在醫療科技持續進步的今天，孩子的醫療保障內容也能跟得上時代。

小花平台保險顧問提醒，在為孩子規劃完整的保障時，需特別留意「71518」這組數字：

首先是「7」：滿7足歲的孩子買保險時，需由「本人」親簽，父親或是母親僅需在法定代理人欄位上簽名同意。

首先是「15」：根據《保險法》現行規定，未滿15足歲的被保險人如果因為意外身故，保險公司可在最高死亡理賠上限（目前為新台幣61.5萬元）內，提供死亡喪葬費用保險金。

最後是「18」：未滿18足歲的未成年人如果要為自己投保保險，除了在要∕被保險人欄上簽名外，還必須經法定代理人簽名同意，這樣保險契約才會生效。

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