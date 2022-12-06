薪水沒變…他怎麼從年存10萬成長到66萬？ 就靠這「四種方法」

說到理財，我想剛好以我自己的例子來給大家一些動力或啟發。我一直記得幾年前當我剛工作沒多久時，我雖然一直想投資但是沒有做的理由就是，我覺得我沒什麼資金。我用這個理由讓自己停滯了不久。那時候做一個外派經驗兩三年的鞋廠小台幹薪水大概是五、六萬，包吃包住，但是我一年下來也只存了差不多十萬。可是我做了一個決定後，隔年我就存了六十六萬。今天我們就來講講這個過程吧。

也許很多股感的讀者已經相當有這些概念，但是我這裡還是要先給那些可能還沒那麼理解的人先說，你如果要投資，就得先思考你是怎麼理財的，就是你怎麼去思考和處理你的收入、支出、保險（風險）呢？有時候沒做好這個基礎，可能反而是本末倒置。就讓我們慢慢一個一個來吧，今天先說開源節流，在股感的一篇文章裡很好地簡單先提了四個方法：

方法一：改善主動收入 方法二：增加被動收入 方法三：檢視發票、練習降低衝動 方法四：列下願望清單、購物清單

你可以發現前兩個方法是開源，後兩個方法是節流

而從存十萬到存六十六萬的差別，主要是節流。反而是用到了股感另一個文章說到的：「設定儲蓄目標」。那時候我覺得最重要的是我單純設下我每個月都要存五萬元的目標，反正六萬多的薪水，公司有宿舍住有伙食吃，我就週末出去晃晃每個禮拜花三千塊還蠻夠用的。我在想，哇這樣我一年多就可以有一桶金一百萬了，應該蠻爽的，然後用這個一百萬我就可以做好多事，我可以拿來投資或幹嘛的。這之中就算沒有在記帳也會迫使我開始注意我的支出，然後練習去思考這些東西能夠帶給我的更長遠價值。結果遠遠比我預訂一年要存的六十萬還多了六萬。

收支管理的文章很好地舉了一個例子：假如有一個超級業務員平均月入 10 萬，但他每個月的支出高達 8 萬；跟一個月入 5 萬的上班族，每個月做好收支管理後，平均花費僅 2 萬塊，存錢的速度竟然是收入少的勝出。我雖然不是一個記帳狂人，但是我試著把大概能花的錢控制住，即使超過了也比較知道會超過多少，我怎麼在下一個月平均回來。這之中的差別就只是有沒有立一個標準或目標然後留心去做而已。如文章，你可以用「想要」、「需要」與「一定要」去區別你的需求，也可以用緩一緩的方式來過濾，看看真的很想買的東西會不會像鬼一樣追著讓人魂牽夢縈。

你說那一年有特別痛苦嗎？

其實沒有耶，週間就專心工作，週末該玩的就玩，真的很想買的想清楚了就買，約會照約，不過就是有清楚額度。生活組成單純的時候，每週三千有時候還用不到那麼多，積起來又跑去湖南，廣西晃晃。差別就是之前不少不知道花去哪裡的錢都好好留起來了。我那時內心想的其實就跟方法三、四的意思差不多：練習降低衝動，在消費之前分辨是想要、還是需求呢？

還記得棉花糖實驗，讓接受測試的孩子單獨留在房間內，給他一塊棉花糖，告訴他們15分鐘後，如果這段期間他們沒有把棉花糖吃掉，就可以再得到一塊棉花糖。之後持續追蹤這群受試者，發現當初能忍住不吃棉花糖的孩子，在學業、經濟、健康、人際關係的成就都比較高。當然，現實生活中我們沒辦法保證那第二顆棉花糖，但是存錢還是有一點類似的，如果你總是先吃掉棉花糖的話，你可能時常連機會都沒有了。這些錢代表的不一定是錢，可能是一個創業想法，一個追求夢想的彈性。一個機會，一個希望的生活，一種自由，也有可能你思考過後覺得沒必要也行。

「準備」和「累積」

這種感覺很像以前打電動，玩RPG我都想等級先練很強再來打魔王一樣。我就是慢慢龜在那裡打獨角蟲，把我的巴大蝴養起來然後給小剛來個一擊殺。用這樣「準備」和「累積」的態度來存錢所以這個理財是不是很看個性呢？是的，但是你若不想節儉那也得好好思考如何增加支出？

因為也許有人說，沒辦法像這樣每個月都有五六萬的收入還能包吃包住，那就得問，你是怎麼在想你的主動收入呢？你有沒有試著去改善它？又或者增加被動收入的事情上你做過哪些努力？我會這麼說是因為曾經剛出社會時，也從只能給每個月三萬的薪水到有了六、七年的製鞋經驗後，一番峰迴路轉愛迪達願意以149萬年薪支付這顆腦袋，那是怎麼做到的呢？下一期就來講講吧。

◎已獲 StockFeel 股感 授權，原文：我的經驗：如何從存十萬到存六十六萬？四種方法一次看

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