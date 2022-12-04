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她全薪5萬勞退自提6%後實領4萬 網揭「一理由」不建議自提

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人趁年輕時規劃理財為退休做準備，其中有人會選擇勞退自提。示意圖／ingimage
許多人趁年輕時規劃理財為退休做準備，其中有人會選擇勞退自提。示意圖／ingimage

有關退休理財，許多人會選擇勞退自提。有名網友選擇自提6%，但領薪時發現，全薪近5萬，實領僅4萬初，因此詢問網友「是否要把自提的錢拿去存股」，大部分人建議，若沒有稅務需求，可以不用自提。

有網友在Dcard表示，薪水全薪快五萬，入職時有勾選「自提6%」，後來領薪水被扣留所得稅、勞健保，還有自提的錢，一個月實領剩下四萬出頭，因此詢問網友「是否建議把這三千多元的退休金拿來每月定期定額存股？」

有網友個人認為，勞退不太能打敗市值型ETF，並強調「退休要靠自己，不要靠政府」，指出「需要自提的理由應該只有避稅，若沒有稅務需求，就不用」，也有人指出年收入低不要自提，自提僅節稅，高所得級距自提較划算。

有自提的網友說明考量原因，他報稅時的所得稅級距在12%，由於自提不列入薪資，因此直接就有12%的利潤，自己投0050（元大台灣50）也要有12%的利潤，至少也要2年，此外勞退基金年化報酬率101年~110年落在5.34%，也不會比較差。

許多人持不同意見表示，「所得稅率30%，6%提好提滿」、「可以去網上計算一下所得稅差距多少，自提之後減稅比較划算就自提」、「以單身來說12%要年薪160萬以上」、「如果不會理財，提撥是最好選擇，才不會亂花錢」、「不管薪水多少都別自提，通貨膨脹會把錢吃光光」。

Dcard 所得稅 勞退

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