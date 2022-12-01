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他堅持「放定存能抗通膨」 眾人指2盲點狂嗆：活在平行時空？

聯合新聞網／ 綜合報導
近日一名網友提出，往年台灣的定存利率普遍高於通膨率，所以定存還是能扛住通膨獲利，此番言論一出，立即遭眾人抨擊「活在平行時空」。圖／聯合報系資料照片。
近日一名網友提出，往年台灣的定存利率普遍高於通膨率，所以定存還是能扛住通膨獲利，此番言論一出，立即遭眾人抨擊「活在平行時空」。圖／聯合報系資料照片。

近來全球通膨嚴重，許多民眾認為把錢放在定存只會愈存愈少，不過有一名網友對此反駁，他指出往年的通膨率其實並未高於定存利率。此言一出，立馬引來眾人抨擊他活在平行時空，只看到政府公佈的帳面數字，反而忽略了實際房價物價，也沒考慮到薪水漲幅。

近日一名PTT網友發文表示，他一直對通膨下「定存會越存越少」的說法感到困惑，於是就試算了一下，假設存入50萬元本金，以1.3%利率計算，從2002年存到2022年，10年下來，最後會取回超過64.7萬元，「難道2000年初50萬的東西大部分都漲到超過64萬了嗎？我是覺得沒有吧」。

他接著說，根據政府公佈的數據，台灣過去10年的整體通膨率平均約為0.96%，只有2021飆升至1.98%，所以多數情形通膨率會低於定存利率，而且定存還有複利效果，所以他不認為定存會因通膨愈存愈少。

然而多數網友持相反看法，指出通膨率絕對不只0.96%，「政府通膨率你相信？便當年年漲耶」、「你應該知道政府那個統計不含房價吧」、「20年來，有的地方房價x2，有的地方x3，你就知定存很沒用」、「你去看看2000年的汽車跟現在的價差差多少，你2000年能買50萬的，存到現在也是只能買漲幅後64萬的，這樣是有存到什麼東西？」、「把薪水扣掉說成本沒變貴，哇！經濟學體育老師教的嗎？」

另有網友認為，定存至少不會虧損，「不能抗通膨，但能抗斷頭」、「害怕通貨膨脹，因此投入股市，結果一無所有」。

根據工商時報報導，東吳大學商學院講座教授許嘉棟、台灣大學財金系教授劉憶如等學者均指出，中央銀行估算今、明年的台灣通膨率落在2.59％、1.88％，但實際上若扣除人為管制的油電價格，台灣真正的消費者物價指數（CPI）應為4％～5％，直言官方通膨率已然失真。

定存 通膨 房價 物價

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