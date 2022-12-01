「行為財務學」看穿人性陷阱！當心「這件事」會讓你的投資失敗

上週五，筆者參加了一場，由「國家科學及技術委員會人文處財金及會計學門」主辦，邀請政大財務管理系教授周冠男，針對「行為財務學」這個領域的相關文獻及未來發展方向的演講。筆者覺得滿有趣，且對於一般投資大眾未來在投資決策上，應該會有滿多的啟發，所以想藉此機會，將其重點介紹給讀者參考。

在演講中，周教授從「展望理論（Prospect Theory）」、「框架理論（Framing）」、「（Mental Accounting）」、對於「效率市場（Market Efficiency）」的質疑，一直談到「捷思（Heuristics）」、「偏誤（Biases）」，甚至是「過度自信（Overconfidence）」對於「財務決策（Financial Decision-Making）」的影響。

周教授提到在古典經濟學的理論中，全都假設人們會很理性地選擇符合「效率極大化（utility maximization）」的項目。但問題是：儘管獲利機率只差1%，「0與1%」的選項，仍舊會與「50%及51%」完全不同。

正由於以上的問題，行為財務的學者便是透過「展望理論（Prospect Theory）：https://zh.wikipedia.org/zh-tw/展望理论」、「框架理論（Framing）：https://wiki.mbalib.com/zh-tw/框架理论」及「心理帳戶（Mental Accounting）：https://wiki.mbalib.com/zh-tw/心理账户」等理論，來解釋人們的實際投資行為決策。

例如，只要是稍有研究投資理論的投資人，大概都聽說過「效率市場（Market Efficiency）」的假說。但也有學者從爬梳股票市場投資標的中發現：價值股的長期表現較好，且市場短期仍會出現「漲的股票會繼續漲」的「不效率」現象。簡單來說，「效率市場」假說只有在「大家都理性」、「每一位投資人所犯錯誤都無相關性」，以及「可無限套利」3項條件之一出現，才有可能成立。但事實上，人（投資人）卻不可能全都理性；每一位投資人所犯的錯，卻可能是有相關的；且最重要的是：沒有投資人的資金是無限的，所以，根本不存在「可無限套利」這回事。

事實上，正因為「人非理性」，且天生具有恐懼及貪婪的個性，所以，投資人通常只是根據「捷思（Heuristics）」、「合取謬誤（Conjunction fallacy）」、「錨定（Anchoring）」…等經驗法則做出投資決策，而不是老老實實地花時間進行研究（成本、效益分析）。

非但如此，投資人還對於自己的決策「過份自信（Overconfidence）」，使得他們普遍有「過度樂觀」、「自我感覺良好」，或是產生「覺得自己能控制輸贏結果」的傾向。

根據此一研究，當投資人過度自信時，就會出現「過度（頻繁）交易」與「投資過於集中（低於分散：underdiversified）」的現象（結果）。然而，交易不可能沒有成本（費用及稅），頻繁買賣股票之下，投資人的收益也會跟著降低。

然而，讀者由下圖的研究結果就可以看出：在不排除費用成本之下的投資收益，不論每月交易最多的投資人組別或最少的投資人組別，差異其實都不大；但是，一但扣除費用成本之後的投資淨收益，交易最多的投資人組別，就大幅低於交易最少的投資人組別。

資料來源：Barber, B., and T. Odean, 2000, “Trading is hazardous to your wealth: The common stock investment performance of individual investors,” Journal of Finance 55,773-806

在看了許多行為財務學研究的統計數字之後，周教授不忘提醒投資人：購買個股，其實就是在執行一種高風險策略。他以美國公司為例，平均11年就有一半的公司會倒閉。要找到不會倒的公司，就已經很難了，更何況要找到「一定會成功的公司」。因為，這就叫「大海撈針」。

既然大海撈針如此難，周教授才認為最好的解決之道，就是「把海買起來就好」。而「海」，就是「市場指數（market index）」。然而絕大多數投資人，因為好聽的故事及名牌，卻不願意相信市場統計數字—「長期投資市場的年化報酬率有8%~9%」這件事，這就是所謂的「生存者偏誤」。

正由於研究及教授行為財務學，了解了許多讓投資人容易落入陷阱之中的行為偏誤，讓人。所以，周教授才會努力勸大家長期投資，而後把自己的手腳「綁起來」，股票看一看就好，千萬不要受其影響。而「買買買，不要賣」及「定期定額」，就是他認為，能夠克服人性弱點（貪婪及恐懼）的最佳解決之道。

因為根據所謂的「72法則」，在長期市場年化報酬率確定有8%~9%之下，將72除以9（增長率）可以得到8。也就是說，差不多只要8~9年的時間，投資資產可以翻一倍；假設工作40年，則財富可以翻32倍。這是投資人唯一可以掌握的。

事實上，投資理財類的書籍，一直都是國內非文學類暢銷書排行榜上的常客。對於這類書籍的涉獵，周教授認為一般人，是可以看「教人如何進行資產配置，以及投資儘量分散」的投資理財書。但是，如果投資人看主要是教人如何進行投資推論，例如看到什麼指標，可以進行什麼操作的書，他則「全都不建議（看）」。

就算讀者想看，他也會建議一般大眾對於這類「教人如何判斷行情」的書，只當做娛樂類書籍，且看看就好。因為他不忘強調：「國際級的知名代操基金公司，所聘請的都是業界一時之選的菁英。他們的最佳代操績效，也不過比大盤好一點，一般投資大眾如何能有自信，能夠超過這些投資精英」？

正由於「過度自信」是人性不可避免的弱點，所以，他才會推薦投資人一定要看「行為財務學」的相關理論及書籍。因為唯有看了這類書籍，才知道自己有「過度自信」的毛病，也才知道「錨定效應」的影響，進而理解自己投資上的弱點會有哪些？

周教授認為，人若想要追求跟他人一樣的成功，是很困難的；但是，如果從避免犯同樣錯誤開始做起，反而比較容易一些。「一旦知道自己的缺點，以及可能犯錯之處，至少可以避免失敗。行為財務學雖然不能教你如何賺到錢，但至少能讓投資人『避免輸錢』。再說了，如果他人真有了不得的賺錢方法，那他自己賺大錢就好，為何要到處宣說呢」？他加強語氣說道。

最後，如果對行為財務學有興趣的投資人，周教授首先推薦《不當行為：行為經濟學之父教你更聰明的思考、理財、看世界（Misbehaving：The Making of Behavioral Economics）》；其次是《故事經濟學比數字更有感染力，驅動和改寫經濟事件的耳語、瘋傳、腦補、恐懼（Narrative Economics：How Stories Go Viral and Drive Major Economic Events）》；第三本是《雜訊：人類判斷的缺陷（Noise：A Flaw in Human Judgement）》。假設有不錯的英文閱讀能力，則可以直接看《Thinking, Fast and Slow》這本原文書。