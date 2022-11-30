飛日本刷卡爽買恐多噴錢 他曝「必考陷阱題」一堆人都不知道

旅遊禁令鬆綁，許多台人搶在日本開放首日就飛到當地旅遊，但日前網友Dollmaker Huang在名古屋消費時，遇上了「刷卡陷阱題」，他仔細分析解答後引來大批網友熱議，大家紛紛留言狂讚「受教了！」

網友Dollmaker Huang在臉書發文分享在日本刷台灣信用卡的「必考陷阱題」，他透露結帳時店員會印一張紙給你，紙張上面會問你「是否要用信用卡組織的匯率（DCC）轉成台幣結帳」。

他接著解釋，若選按信用卡機的綠色確認按鈕「是用台幣結帳」，但選按紅色取消鍵則是「用日幣結帳」，「因為信用卡組織的匯率『極爛』，記得按紅色按鈕，否則會多付錢，然後店員自己也看不懂紙上寫的英文意思，總之請堅持『紅色按鈕』」。

一名台灣網友到日本刷卡消費時，遇上了「必考陷阱題」，若一不小心答錯恐怕得多噴錢。網友Dollmaker Huang授權提供

其實2年前央行就曾在粉專傳授如何辨別「DCC與傳統刷卡機制的差別」，兩者最大不同在於決定外幣兌換成「本國貨幣」匯率的時間點，傳統機制下的信用卡外幣消費款項是在國際信用卡組織向發卡銀行請款時才決定，而DCC機制則是刷卡當下就決定，可避免消費後的匯率波動。

不過，央行也提醒，由於DCC提供的轉換匯率是由當地收單銀行自行決定，內含轉換手續費及銀行要賺取的匯差，建議持卡人考慮自身需求後再使用。