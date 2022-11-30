你是「有錢體質」嗎...有錢人獨有3理財SENSE 看看你中幾項？

雖說錢不是萬能的，但是沒有錢卻是萬萬不能！你知道存錢的重要性，但是你知道如何才能快速存錢，並培養屬於自己的「有錢體質」？關於這個問題，相信是許多人都很看重的能力，只是可以確實做到的人應該是少之又少……；其實就是你想的和有錢人想的不一樣，你所欠缺的正是有錢人的理財SENSE。

以下小花平台為讀者整理有錢人3個獨有的理財SENSE，看看你與他們有什麼相似點或是差異點：

獨有理財SENSE 1：有錢人身上的錢包、紙鈔都是乾乾淨淨，很少會有磨損或是破爛不堪，幾乎就像全新的一樣。

這點與小花平台提出的「做好錢包管理」主張不謀而合：錢包不要放現金以外的其他東西，尤其雜物最好不要放入錢包，養成固定收拾的好習慣，也不要忘了定時將用不到的發票和收據丟掉，有效幫助錢包「減肥」，「整理錢包很重要，讓金錢有個舒適的家（錢包），不讓金錢偷偷地溜走！」

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獨有理財SENSE 2：知道上個月把錢多花在哪裡，就盡量在這個月少花點錢或是亂買東西，也能避免月底吃土的窘境。

別忘了理財最重要的第一步：先學會「記帳」！不論使用手機APP或是紙本記帳本，都有助於清楚了解自己的金錢使用流向、跨出理財的第一步；以小編為例，自從開始記帳後，總算知道錢花到哪裡去了，尤其治裝費和娛樂費確實花費不少……，在揪出這個財務漏洞後，開始調整個人理財習慣，每個月逐見盈餘，彷彿拉近與「富」的距離、也慢慢變有錢了。

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獨有理財SENSE3：在衝動購物之前，先想一想、把自己的理智拉回來一點，反覆試問自己：「我是真的需要它？」

最後一點要提出的有錢人獨有理財SENSE：在每一次購物之前，一定思考再思考！

不知讀者有沒有發現，愈是有錢人愈是節儉，也愈來愈有錢，就像香港首富李嘉誠看待1元的故事「可以花錢，但是不能浪費！」以小編為例，現在的理財態度與以往很大的不同是，在衝動購物之前，都會先把自己的理智拉回來一點，即便是真的非常想要那個商品，也會先在心裡不斷地問自己：「我是真的需要它？」最後，每每都是因為這樣的反覆思考，就讓想要購物的慾望不了了之，不知不覺也省下了不少錢，現在小編也非常喜歡這個方法呢！

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