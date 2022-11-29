電動車標記的里程永遠開不到？他破解：「打折」算出實際續航

為什麼電動車標示的續航里程你永遠開不到，這中間到底是有什麼「貓膩」，還是另有隱情？

YouTube頻道《全民瘋車Bar》介紹三種測試里程的方法，還教消費者用打折的方式可以計算出更精準的實際電動車里程數，以及用回推電池容量的方式，交叉比對，可以有效的判斷出日常用車最貼近實際的續航里程。

以下為影音內容：

講到電動車，除了價格其次應該最關心能夠跑多遠，也就是續航里程有多少；今年在台灣發布了相當多款的全新電動車，車廠也發布了續駛里程數據提供參考，不久前TOYOTA bZ4X的續航里程出來，引起軒然大波，官網打出626KM的續航里程，但是實際跑起來大概只有300多公里。

奇怪！這些公告出來的數據，消費者的右腳超厲害很拿捏力道，但怎麼踩也都永遠踩不到，難道這當中有廣告不實嗎？還是誇大？還是中間有什麼隱情，又或者是車廠的非戰之罪。

灌水灌很大的NEDC

NEDC(New European Driving Cycle) 新歐洲駕駛循環

雖然名字有個「新」字，但這套標準可新不了，創建在80年代，最後的更新也落在1997年，很久很久以前了。

測試的方式在室內的實驗室，溫度設定25度，透過機台上的阻尼滾筒模擬不同行駛的路況，像是市區、郊區等，再搭配前方的風扇，營造不同車速效果。

NEDC 測試均速：34km/h 單次循環：20min 測試距離：11KM

測試的期間不會使用到車子上面的任何電子設備，現實生活中不太可能有人這樣開車，畢竟開空調或者大燈，對於電耗表現影響很大，所以NEDC測出來的數據跟實際上路使用起來肯定會有落差。

但是數字測出來就相對漂亮，所以有些車商即便有送測其他的測試數據，但還是特別愛用NEDC來做宣傳文宣。

但這樣做不是一種廣告不實嗎？完全相反，因為完全合乎規範，因為台灣經濟部能源局明文規定，油耗數據是一律使用歐規測試標準。

那既然NEDC這麼違背現實為何不廢止？因為NEDC的好處就是簡單方便，進實驗室的時間也很短，而且設備相對的便宜又簡單，好推廣不容易出錯，不論誰來操作結果幾乎都會是一致的，所以早期也被世界廣為使用，但是這項測試的規範，在歐洲已經被WLTP取代了，最大的原因就是因為使用的參數「太荒謬」！

最常聽到的WLTP

WLTP(World Light Vehicle Test Procedure) 世界輕型乘用車測試規程

在2019年的時候推出，基本上現在每台新電動車都會標註WLTP。

測試標準雖然同樣在實驗室內，但是所設定的參數，比NEDC還要考究多了，它會根據電動車不同的功率、重量比，再做分級、再進行測試，同時加上低中高以及極速，分別測試之後再取平均。

測試時間也會比較長，讓整體測出來的數據，會比NEDC更為貼近實際使用狀況。

WLTP 測試均速：46km/h 單次循環：30min 測試距離：23.25KM

但看到上述數據，時間也就30分鐘，距離約20幾公里，雖然比NEDC更為嚴謹，但離實際使用上面還是有一段的落差，如果NEDC的評價是「太荒謬」，那WLTP也是「普通荒謬」。

老美看不下去的EPA

ERA(US Environmental Protection Agency) 美國國家環境保護局

即便同樣在實驗室進行，但車子充滿電之後，要先靜置一個晚上，才會上測試台，重點是還要跑到完全沒電為止。

不像NEDC或WLTP跑個20分鐘，車子都還沒熱，或頂多半小時，就可以下來喘口氣。

另外連環境溫度還會模擬路況，整個電力系統的負載等等，全部都要納入測試的考量範圍，打造出高擬真的用路環境，所以得到的數據就會相當接近日常的使用情況，甚至使用者還有機會踩出比EPA更亮眼的續行表現。

雖然最終的數據很值得參考，但EPA也有其缺點，那就是實驗既複雜又耗時，而且只有美國在使用。

如何破解續航話術

如果數據是使用NEDC的話，實際使用的里程就差不多打個7折。 使用WLTP的話，就是打個8折。 EPA的話，就打9折。

另外還可以透過回推電池容量來計算：

計算的電量單位就是kWh(千瓦小時)，kwh為1kw(冠)功率使用1h(小時)所消耗的電量，也就是1度電目前最常見的電耗表示單位為「km/kWh」。

目前普遍市售的電動車，每度電平均差不多約莫4到6公里不等，每台車都不同，這是普遍所抓的一個數字。

可以取中間值，一度電跑5公里，把電池容量總換算出共有幾度，再乘上5（公里）之後，就可以得到大概的實際里程數。

總結

就台灣而言，根據110年版本的車輛油耗指南表示，電動車NEDC跟WLTP全部都被認可，所以有些車廠標示NEDC有的卻是WLTP。

但是不管怎樣，只要認出是透過哪個方式測試，且用上述的打折和電池容量回推方法，就能更精準地推算這台電動車，它實際的續航能力怎麼樣，讓購車的時候，不至於掉進廠商的文字陷阱裡面。

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