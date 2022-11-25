男星實施「存錢實驗」有50元就存！累積一年金額出爐
存錢理財大不易，藝人小賴（賴晏駒）分享，他自去年開始實施存錢實驗，只要錢包裡有五十元硬幣，就必須存入櫃子中，近日他將存下的硬幣拿到銀行計算，發現一年來共存下8063元，看來此實驗的存錢成效並沒有非常明顯。
小賴在社群軟體Instagram上表示，「去年想說來做一個很不積極的實驗，就是只要我錢包有五十元，就要拿出來存在櫃子裡，雖然裡面也有一些五元、十元，看看會存到多少錢，剛剛想說時間也差不多到一年了，就來存銀行看看多少錢」。
他也開放粉絲猜測共存下多少金額，接著便將硬幣帶到銀行由機器數數，揭曉總金額為8063元，並非相當龐大的數字，針對有粉絲猜測存下30萬元，他也直呼「哪有這麼好存」。
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