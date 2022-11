女性的自覺！早早學會投資理財「不用嫁豪門 妳就是豪門！」

不說你可能不知道,在每年的11月份有一個很特別的國際節日,就是11月25日的「國際消除對女性使用暴力日」,以呼應聯合國發表的《消除針對婦女的暴力宣言》:「對婦女造成或是可能造成身心、性行為上的傷害或痛苦的任何基於性別的暴力行為。」

根據世界衛生組織(WHO)最新統計,在全球範圍內有1/3女性、即大約有7.36億人曾經遭受身體或是性暴力侵害,其中1/4年齡介於15至24歲的女性、她們到了25歲時,已經遭受過來自親密伴侶的暴力行為……。說實話,看著這樣的統計數字,著實是有些吃驚,小編同為女性、更是無法忍受在世界各個角落竟有這麼多女性正承受著無情的暴力對待,本周小花平台《樂活單身》以專文極力呼籲,在今天女力逐漸高漲的時代,女性要好好愛自己、及早做齊保險規劃「不用嫁豪門,妳就是豪門!」

「女性的自覺」:好好愛自己,才能擁有真正的自由!

或許有許多人沒有聽過「國際消除對女性使用暴力日」,該節日起源於西元1999年12月17日聯合國大會通過決議,指定在11月25日這一天作為國際消除對女性使用暴力日。事因起於1960年的11月25日,多明尼加的政治活動家米拉瓦爾3姊妹被特魯希略政權(1930-1961年)暗殺後,自1981年起,一些婦女運動活動家就將11月25日這一天作為反抗婦女暴力問題的紀念日。

說到女力高漲、女性要好好愛自己,小花平台以名人為題、提出「女性的自覺」:女人應該盡早開始投資和儲蓄,起步愈早、成功的機會愈大,唯有為未來提早做好準備,才能擁有真正的「自由」。

女性自覺1:《專題報導》大S閃婚有感:女人要有錢,才有選擇生活的底氣!

女性自覺2:《專題報導》看賈靜雯用眼淚換來的幸福哲學「女人要懂得更愛自己!」

女性自覺3:《專題報導》夏韻芬提出「3個抽屜」理財心法,打算把自己寵到老!

女性自覺4:公關教母丁菱娟:有5種錢不能省,從貧到富只在一念之間!

女性自覺5:每天一杯飲料真的沒關係?逆轉女王:這10個壞習慣讓你與錢愈來愈「無緣」!

不說你可能不知道,11月25日是聯合國於1999年訂定的國際終止婦女受暴日,台灣也在2007年成為全球第184個向聯合國申請加入「消除對婦女一切形式歧視公約」(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women,簡稱CEDAW)的國家。

你知道全世界有多少婦女正在遭到暴力的威脅?你知道有多少婦女正在暗夜中哭泣、求助無援?據了解,即使到現在,使用暴力侵害婦女和女童的行為仍普遍存在著,全世界還有1/3的婦女遭受性別暴力,這些具破壞性的侵犯人權行為,常見以身體、性和精神暴力等方式出現,諸如:親密關係暴力(像是毆打、精神虐待等)、暴力和性騷擾行為(像是強迫暴力行為、性行為、性虐待、性挑逗、強迫婚姻、騷擾跟蹤等)、人口販運(像是性剝削、奴役等)及童婚或是割禮。

最後,值此「國際消除對女性使用暴力日」前夕,小花平台殷殷提醒,女人當自強,從寵愛自己開始!在努力拚經濟、顧好家庭的同時,別忘了也要好好愛自己,除了有足夠轉嫁人生風險的保險規劃外,更要為日後投資規劃預留較充裕的資金來源,「唯有盡量去除風險陰影存在的可能性,才有可能擘劃豐富多彩的人生藍圖,不是嗎?」