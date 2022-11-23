信用卡無意識刷爆！她改簽帳卡大讚好用 內行人急揭1致命缺點

聯合新聞網／ 綜合報導
有些人習慣用簽帳金融卡或信用卡消費。 示意圖／聯合報系資料照片
有些人習慣用簽帳金融卡或信用卡消費。 示意圖／聯合報系資料照片

每個人的消費習慣都不同，有人偏好使用現金付款，也有人喜歡用刷卡的方式。昨（22）日一名女網友在PTT上發文，詢問大家「會不會覺得簽帳金融卡比信用卡好用？」而貼文曝光後也掀起討論，有網友揭開簽帳金融卡的致命缺點。

昨日一名女網友在PTT上以「會覺得Debit Card（簽帳金融卡）比信用卡好用嗎？」為題發文，她認為信用卡就是魔鬼，常常沒有意識地一直刷下去，導致看到帳單都會嚇到，甚至有好幾次不小心花錢花到忘我，最後差點付不出卡費。

原PO提到自己最近變成習慣先刷簽帳金融卡，偶爾才會刷信用卡，也成功走向理性消費，發現戶頭存款變少時，就不會毫無節制地繼續花錢亂買了，「連我爸都支持我用這樣的方式買東西，但媽媽還是覺得都不要刷最好」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我只有簽帳金融卡，因為我討厭借錢，比起先刷（借）再還，我覺得有多少用多少比較好」、「愛花錢的人真的比較推簽帳金融卡」、「很好用啊，有一張能有額度控制，連我爸也都愛簽帳卡耶」。

也有網友是習慣使用信用卡，「信用卡累積信用很好用」、「住飯店跟租車要押金，簽帳卡無法刷」、「信用卡比較好用，真的算不出自己刷多少錢的人就把額度調低吧，調低到自己不應超過的金額就可以啦」、「信用卡的回饋大多贏簽帳金融卡」。

最後，有網友提到簽帳金融卡的致命缺點，「有被盜刷過就知道簽帳金融卡很可怕」、「你錢多的時候，簽帳金融卡掉了，被盜刷…錢會回不來，信用卡還可以拒付」、「簽帳金融卡被盜刷就好笑了，完全沒辦法止付」、「被盜刷就慘了，錢很難要回來」。

PTT 盜刷 信用

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