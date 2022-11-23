24歲文組妹存到第一桶金！投資公式曝光 網友大讚：先跪了

不少人把「第一桶金」做為人生的其中一個目標，一名文組生的網友24歲存到人生第一桶金，於是她分享存投資公式，分成「工作技能」、「購物哲學」、「投資經驗談」三類，網友們看了不禁大讚，「太厲害了」。

一名網友在「Dcard」理財版發文，她是24歲的文組生已存到人生第一桶金，她表示雖自己不擅長投資，但賺錢和存錢有自己的一套投資公式，儘管沒辦法很快賺到很多錢，但她相信積少成多，總有一天能達成目標，原po在分享公式前表示，自己生在一個幸運的家庭，大學畢業前每個月家人都會給零用錢，且足夠她生活，因此打工、助教、教課、接案、實習的收入都能存起來且任由她投資。

原po把投資經驗分為「工作技能」、「購物哲學」、「投資經驗談」，投資工作技能就是找到自己的熱情，然後發光發熱，她的興趣是「行銷」，說得更細節可定義成「社群」，在大二時她就確立了這個方向並持續學習相關技能，後來她和同學一起完成一個社群懶人包，成功的在社群上獲得大量的關注與分享，讓她更加確定，社群就是她想前進的方向。

後來原po成功進入企業並在社群行銷的領域學習，在實習工作做出一點成績後，很幸運地被更多前輩們看見，開始有了接案的機會，也賺到不少講師費，她想告訴大家不論在什麼領域，肯定都能找到自己的一片藍天「只要願意在熱情上深耕投資，總有一天能被看見辛苦留下的汗水」，靠著這些熱情，很幸運賺到很多錢。

接下來聊聊「購物哲學」，原po幾乎不囤貨也不會在購物節暴力消費，深知賺錢不容易，更希望自己可以好好選擇自己想要購買的東西，畢竟「你的每一次消費，都在為你想要的世界投票」，但購物這件事要從心態上著手，大學時她也不太節制，常常想買什麼就買什麼，因此她開始整理跟歸納，梳理出自己的擁有清單，她會用表單整理自己買過的衣服、保養品、化妝品，包含購入費用及有效期限也會寫上，「我開始意識到其實好好生活，真的不需要透過幾十隻唇膏證明」。

在成長過程中，漸漸認識自己需要什麼是一路上非常有價值的事也同時是能存錢的不二法門，她也坦承自己決不是非常節儉的人，也會為了犒賞自己買喜歡的禮物，但凡事都不過量，「我喜歡剛剛好的優雅」。

最後是「投資經驗談」，原po雖然對股票一竅不通，但會研究信用卡回扣和存款利息，也會買外幣跟基金，除此之外，家人幫她保了一張儲蓄險，後來是由她在繳費。她的消費習慣大多都是使用行動支付，因此她鎖定的主要也是這些通路的回扣，存款利息則是，今年將來銀行在台幣活存6萬以內，給出了3.2%的利息回饋，一聽到這消息她就馬上開戶把錢存進去，「每個月什麼都不做也能領到利息」，外幣她目前只投資美金，從2019或2020開始買，只要匯率低於29.5就會定期買，沒想到前陣子匯率升到32元，換算下來也多賺不少錢。

基金的部分，原po是使用銀行app裡面的頭吃去買ETF基金，概念其實跟買外幣有點像，買了之後就放著，雖然現在是賠錢的狀態，但有領到配息，儲蓄險則是，家人希望他存錢替她保的，每年會存一些錢進去，畢業後到期了就讓它每年生更多利息。最後，原po表示，沒有什麼超厲害的投資秘訣，就只是努力賺錢、妥善消費、安全投資，雖然比起其他人來說肯定賺的很慢，但這些過程和收穫都很踏實，「謝謝自己一點一滴的努力，走到擁有第一桶金的這天」。

網友紛紛表示，「看到這種我都先跪了，好強」、「很棒的一篇分享欸！太厲害了」、「你好棒，我要向你看齊！正在為第一桶金努力中！」、「至少24歲就累積到100萬了，不像我一年扣掉孝親費、保單，只能存25萬，加上學貸也還沒還完」、「我的第一桶金在21歲，來源：爸爸」、「跟你一樣，存利息、買外幣 將來銀行+永豐大戶+第一銀行，活存利息一個月可以領到快一千元」。

不過，有網友則表示，「看來是一篇父母+自我投資的分享文阿！」、「好了啦，靠爸媽的」、「看到大前提就放棄了」、「我把記帳app的每月收入打開，從大一到畢業一年已經150（萬），扣掉學費、房租、生活費、書籍費、孝親費、保險費、電話費有的沒的才沒辦法存很多」。