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你以為在「投資」其實是「投機」？三點看清理財誤區

樂金文化／ 文‧陳思進
作者指出，同樣購買房子，可能是投資，也可能是投機。圖為買房示意圖。 圖片來源/ingimage
作者指出，同樣購買房子，可能是投資，也可能是投機。圖為買房示意圖。 圖片來源/ingimage

新聞中常見許多利多消息，但是在你掏錢最好先想一想，你是在投資還是在投機，而採取投資和投機又有什麼區別。華爾街美銀證券前副總裁、國際金融專家的陳思進，為這兩者做了分析，並用其專業提醒：多投資、少投機，甚至不投機才是最佳的理財之道！

知識點1：房產的投資與投機

中國人最鍾情買房子，那就先拿買房子來具體談談吧。

假如你花100萬買了一套公寓之後，再也不關心房價的漲跌，只是把公寓租出去，指望著租金給你帶來穩定的回報，這個行為就是投資。也就是說，你所投資的這一產品，能給你的未來帶來穩定、有保障的收益。如果出租的公寓每年收益為人民幣6萬元，扣去稅金和物業管理費人民幣1萬元，等於淨賺了人民幣5萬元，每年的投資報酬率就是5%。但是，如果購買了這套公寓後，每年的租金收入只有人民幣2萬元，再扣去稅金和物業管理費，淨賺只有人民幣1萬元，那每年的投資報酬率就是1%，比銀行定期的利息都低，那這顯然就是一個虧損的投資。而如果明明知道出租帶來的收益將比銀行的利息還要低，於是你並不期待租金回報，只希望房價能上漲，等賣出去賺得差價，那這樣的購房行為就是投機了。

從上面這個例子便可以清楚看出，同樣購買房子，可能是投資，也可能是投機。可用國際上通用的售租比來衡量：低於160才屬於投資（編按：售租比為房價除以月租金，目前台灣高達500至600）。不過因為中國還沒有徵收地產稅，所以這個比例可調高到200。在中國超過200便屬於投機了。

順便提一下，投資房地產有一條原則非常重要，那就是真正增值的只是土地，而不是房子本身。也就是說，如果購買了房子後同時又擁有了土地，那麼從長遠來看，是一種投資；而如果你購買的只是房子的使用權，並沒有真正擁有土地，在這種情形下，即便你擁有了穩定的租金收入，從金融角度看，對不起，也只能視為投機行為。

知識點2：股市的投資與投機

再談談股票吧。

比如你買入一隻資深藍籌股（編按：績優股或權值股），像美國的電力公司，每個季度都分紅，多年來其股息分紅穩定在每年5%上下；如果對這檔股票的價格漲跌毫不關心，只在乎它能帶給你固定的股息分紅，那就是投資行為；而你買下一隻高科技股，這個公司還沒開始盈利，只可能有盈利的前景，你只是寄望於其股價上漲，能低買高賣而獲利，那顯然就是投機行為了。

對於股市的投入，也很容易區分投資和投機。例如，在2007年上半年，那時固定收益的債券收益率一般在6%到8%，而同期的股票分紅率只有2%到4%，如果你買固定收益債券就叫投資，而買股票就叫投機。因為按市場規律，這時股市應該下跌了。實際上，那時如果你那樣做了，在這次剛過去的金融海嘯中則會毫髮無損。同理，在2009年年初，股票的普遍分紅率升至7%到9%，而因為超低利率的關係，固定收益債券跌至1%到3%，這個時候，你如果購買股票，那就叫投資，而買債券反倒成了投機了。

知識點3：藝術與收藏品的投資與投機

再舉個例子。前兩年，普洱茶收藏非常熱火，僅珠江三角洲就有近20萬收藏者，各款不同的普洱茶珍藏版層出不窮，據說老茶餅動輒拍出人民幣數萬乃至數十萬元。由此又聯想到東南亞富人愛收藏的法國紅酒──拉菲．羅斯柴爾德（Chateau Lafite Rothschild）。

有人說拉菲紅酒既能當極品來品嘗，又可以當做最安全和利潤最高的投資產品，真的如此嗎？ 那麼，不妨讓我們來認識一下拉菲這一高級紅酒的來歷。拉菲（Lafite）的名字是來自加斯科術語，有小山丘（La Hit）的意思。拉菲紅酒產自法國梅多克（Medoc）最大的葡萄園，種植面積超過100公頃，每年約產35000箱紅酒，其中15000至25000箱為一級葡萄酒，是由30年之久但不超過80年的葡萄藤所結的葡萄釀造，其餘為二級葡萄酒─佳德士拉菲（Carruades de Lafite）。

拉菲紅酒歷史悠久，最初由西谷（Jacques de Segur）家族種植於1680年，發展到18世紀初獲得了「國王之葡萄酒」的美譽。在美國第三任總統傑弗遜的檔案裡，揭露了傑弗遜經常為喬治．華盛頓購買拉菲紅酒，歷來價格不菲。當年傑弗遜擁有產於1787年的拉菲紅酒，被創紀錄的拍賣到一瓶156,000美元的高價。

隨著法國大革命的到來，西谷家族的財產在1794年7月被充公，從而結束了對拉菲酒莊的擁有權。然而3年後，拉菲酒莊卻被荷蘭財團買走了。之後幾經易手，到了1868年，酒莊被詹姆斯．羅斯柴爾德男爵以440萬法郎購得，男爵便在拉菲後面冠以家族之姓──羅斯柴爾德。

跨越了悠悠歲月，20世紀最頂級的拉菲酒年份，分別是1945、1959、1961、1982、1985、1990、1995、1996、1998、2000、2003和2005年。如果現在想買一瓶1945年的拉菲酒，需花費約4,600美元，1982年的就需花費5,000美元，而1990年的就只需941美元。

拉菲紅酒自2008年投放市場的6個月裡，酒價在全球被推高了125%。不過，中國富人購買拉菲紅酒大多不做收藏，因為收藏一級紅酒的過程相當複雜，牽涉到不同的季節，不同的溫度、濕度和放酒的角度等，需要專業人士管理。中國富人喜愛高級紅酒，主要出於商業運作的需要，商業夥伴間一杯昂貴的好酒下肚，就什麼都好說了。

然而，假如極品紅酒的收藏工藝不那麼複雜，購買紅酒做為投資的中國人一定大有人在。想想看，一瓶1787年的拉菲紅酒，能被拍到156,000美元的高價，誰能大膽的說它不是增值的投資產品？ 但是別忘了，拉菲紅酒本身不會帶來固定收益，只有等到下一個買家接手才會實現增值。

不信看看2007年時一度天價的紅木家具。在「中國—東盟博覽會」上，曾經展出過一套價格為人民幣8,000萬元的紅木家具，可最近同樣在「中國—東盟博覽會」的會場，同樣的家具標價跌至人民幣19萬元。沒有買家願意支付8,000萬元它就不再值8,000萬元，它值多少在於下一個買家願意支付多少。

《看懂財經新聞賺錢門道》。圖／樂金文化提供
《看懂財經新聞賺錢門道》。圖／樂金文化提供

另外，像古玩、名畫、鑽石和郵票這類商品也一樣，本身不會帶來任何固定收益，要想獲取收益就只能期望以更高的價格賣出，全都符合投機的基本定義。為什麼我們反覆說多投資、少投機，甚至不投機才是最佳的理財之道呢？ 從上面各例中可以清楚的看到，投資注重收入，是可控的；而投機是不可控的，它和賭徒的行為本質是一樣的。由於資訊極其不對稱，就像賭徒總是輸給賭場那樣，散戶多半要輸給莊家的。

這些道理說起來很簡單，但真正做起來就非常不容易。因為從眾心理作祟，人們多半喜歡追高殺低。所以一般大眾投機的多，真正投資的人卻很少。這也就是普通散戶為何贏少輸多的真正原因！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

(本文摘錄自《看懂財經新聞賺錢門道》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)

買房 房地產 租金 紅酒

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