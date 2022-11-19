想看懂財經新聞？先看「壞消息」4關鍵決定你賺或賠

樂金文化／ 文‧陳思進
圖為投資人閱讀財經新聞示意圖。圖片來源/ingimage
圖為投資人閱讀財經新聞示意圖。圖片來源/ingimage

許多投資人，為了掌握最新的產業經濟趨勢，常常喜歡參考新聞消息來操作，然而他們卻多是只見表面、未解真相，進而做出錯誤投資判斷。華爾街美銀證券前副總裁、國際金融專家的陳思進，就用他的專業，結合華人思想和歐美視野，教讀者正確解讀財經新聞，避開資訊陷阱、找到賺錢門道。

首先，在當今社會，除非你的生活能夠遠離金錢，否則不管你喜不喜歡，人人都需要關注財經新聞，不僅要關注國內的，更要關注國際的。因為這些年來地球越來越小，全球經濟已一體化，也就是我們生活在一個地球村裡，任何地方發生的財經事件，都可能間接或直接影響到你如何理財，或者說得更明白一點，直接關係到你的錢包大小。

然而，每天，甚至每時每刻，財經新聞都鋪天蓋地，究竟我們該關注哪一些呢？

記得剛到美國時，我留意到，那時中國國內播報的新聞，一般都是喜訊或好消息，而在美國電視所播報的新聞，尤其是新聞快報（Breaking News），不是殺人就是放火，不是搶銀行就是偷車，而財經新聞則不外乎是失業率又提高了，或是股市又下跌了。

於是在大眾傳播學的課堂上，我忍不住請教了教授。他說：「狗咬人不是新聞，人咬狗才是新聞。現在處於和平年代，社會穩定是常態，這樣的新聞可以忽略不計，只有殺人、放火這類非常態事件，才會被當作新聞報導出來。新聞就是要報憂不報喜，因為喜本該是常態，不足掛齒。」所以美國有一句俗語：「沒有新聞就是好新聞（No news is good news.）！」

其實看財經新聞也一樣，大家應該要特別留意壞消息，「好消息」則根本不用去聽，因為「好」是常態、是應該的，例如：生產力提高、GDP和平均每人所得都提高。在一個和平的社會中，達成這些是應該的。同時，任何事物都該一分為二，即使在「好消息」中，我們也必須學會從另一個角度看到其「壞」的一面。

以此來推論，我們對於「壞消息」就更要做好充分的準備了。也就是「抱最好的希望，做最壞的準備」（Wishing for the best, preparing for the worst.）。多年來，美國人好日子過慣了，變得太樂觀了，他們「抱最好的打算，做『最好』的準備」。

他們不懂何謂「積穀防饑」，更不明白什麼叫未雨綢繆，他們平時的積蓄最多只夠花3個月，也就是「中產階級離窮人只有3個月的距離」。因為銀行的房貸只要違約3個月，房子就將被投放到市場中去法拍。於是金融危機一來，有幾百萬「樂觀的美國人」失去了家園，給我們上了一堂具體生動的課。

那麼，我們如何來讀懂財經新聞呢？

如前所述，美國的新聞，特別是新聞快報中不是殺人就是放火。剛進華爾街時，我的直屬上司被法院隨機挑中，當選為一起殺人案的陪審團候選人（在美國，每一位公民都有做陪審員的責任，一旦被挑選就必須去，可能十天半月不能上班，但公司不能扣薪資）。沒想到隔了一天，他就回來上班了，說是沒有被選上。因為那個嫌疑犯是西班牙血統的南美人，而我的直屬上司也是西班牙裔，需要「避嫌」。按照現在流行的說法，就是「屁股決定大腦，立場決定觀點」。

我的直屬上司落選了，閒聊時問起陪審團的篩選過程才知道，挑選陪審團人選，一般來說有兩類人是選不上的：一類是高學歷的「菁英人才」，包括博士、專家和教授；另一類尤其重要，他們不能和嫌犯扯上任何關係。

舉例來說，假如嫌疑犯是古巴人，那麼古巴人（甚至古巴裔）就選不上了，唯恐陪審團成員嘴下留情；如果嫌疑犯是伊拉克人，那麼伊朗人也選不上，生怕你會借機公報私仇。

第二類人選不上可以理解，但為何高學歷的菁英也不能當選陪審員呢？ 這就是英國制定的普通法（Common law）的基本原則，陪審員只要有常識（Common sense）即可。這是多麼合情合理的原則啊！因為專家、學者和教授的大腦太複雜了，研究的問題太艱深了，往往反倒失去了常識。

舉例來說，在中國的法律中，蓄意殺人就該償命，這是文盲都知道的常識。那麼現在要問：故意殺人犯該不該判死刑？只要被問及的不是殺人犯的母親，通常應該都會回答：「該殺！ 」絕對不會說什麼因為狂熱式犯罪可以獲輕刑；也絕對不會為殺人犯去求情；更何況還要分析殺人犯為何會成為魔鬼？ 他為何超越了倫理底線？如此簡單的一個問題，至於這麼複雜嗎？ 殺人償命，就是那麼簡單。

其實讀懂財經新聞和甄選陪審團的道理是一樣的， 第一：用常識去判斷，第二：對新聞中發表觀點的人做一些背景調查，看看此人是否有「利益衝突」（Conflict of interest）來加以判斷，該正聽，還是反聽，抑或根本就不能聽。

這裡可以借用巴菲特的名言：「幾乎在任何領域，專業人員取得的成就明顯高於門外漢，但在金錢的管理上往往並非如此。」

現在，主流對於財經金融的分析似乎已經失去了常識，而我在所有文章裡都有一個「核心」，就是化繁為簡、返璞歸真，回歸常識。如果非要提高到經濟理論上來說，也應該回歸到傳統經濟學。這些年來，好多金融專業人員失去了常識，已經被自己設計的遊戲規則弄得暈頭轉向了，金融危機一個接一個。傷及的絕大多數是普通人。

那麼普通人要怎樣投資，才能確保自己的財富不受侵蝕？ 要說明這個問題， 首先必須弄清楚投資和投機的區別。只要明白了投資和投機的區別，閱讀財經新聞的時候，也就不會那麼容易去跟風操作了。

舉例來說，我們常常會聽到周圍有人傳言，某某人前幾年買了一套房子，這些年漲了好幾倍；某某人炒股半年買了套豪宅；某某人前些年購入的黃金，這2年又漲了2倍。真羡慕啊！那就趕緊跟著上吧？且慢！當你明白只能靠價差賺錢（如低買高賣，或高賣低買）均屬於投機的話，你就不會跌入「從眾效應」中。因為投機市場是十個人進去，一個人賺，二人打平，七個人虧（二八法則在金錢上成為一二七定律， 編按：二八法則指的是，社會上80%的財富多集中在20%的人身上）。正因為前面炒作有人大賺，假如輕易的盲從人云亦云，就將陷入騙局導致投資失敗，成為最後的傻瓜！

那麼投資和投機的區別究竟是什麼呢？ 其實很簡單，投資的收益是來自投資產品所產生的財富；而投機的收益，是來自於另一個投機者的虧損。換句話來說，投機是一種零和遊戲（不計算交易成本和稅收，虧損的錢和賺取的錢之和為零）。

《看懂財經新聞賺錢門道》。圖／樂金文化提供
《看懂財經新聞賺錢門道》。圖／樂金文化提供

假設你買入一個金融產品後，不管是股票還是債券，抑或是房子，只要是希望報酬來自於買賣時的不同價位（做多時先低買、後高賣；做空時先高賣、後低買），就屬於投機；而如果你是指望這個產品能不停的產生收入（例如：上市公司生產出來的財富），比如股票的利息分紅（歐美股市中絕大多數股票都有分紅）、債券的定期票息（Coupon）或房租收入等，這些就是投資，不屬於零和遊戲的範圍。

總而言之，想要看懂財經新聞， 首先要特別關注「壞消息」；其次，看清楚是什麼樣的「專家」在說話，有的話要聽，有的話不能聽，有的話只能反著聽； 第三，看財經新聞時要能分清什麼是投資、什麼是投機，盡量多投資、少投機，多學投資、避免投機； 最後，回歸常識，第一個感覺不可靠，基本上就不可靠，聽上去太好的，一定是假的。

(本文摘錄自《看懂財經新聞賺錢門道》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)

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