錢進債券該怎麼選？「這兩件事」決定你的投資標的

由於連續在兩期專欄（https://fund.udn.com/fund/story/7488/6700691）、（https://fund.udn.com/fund/story/7488/6735713）中，都提到了有關債券標的投資。就有讀者來信詢問筆者：關於債券投資，有的專家說應該直接購買債券，有的則建議要買債券型基金或ETF，且每一個人講的都很有道理，但是，我到底該聽誰的？

對於這位讀者的提問，筆者先向他解釋了3種，主要跟債券投資有關的標的差異（請見下表），並且很誠心地建議他：最知道自己投資理財目的與需求的，就只有他本人。假設決策沒有回歸自身的需求，卻隨便道聽塗說市場上的各種建議而進行投資，最終，恐怕都難有好的結局。

事實上，投資人「應該（或「適合」）」投資哪一種債券「標的」，最主要的考量點是「理財大眾使用時的目的為何」？也就是說，理財的期間與目標，決定了投資人該選擇哪一種債券投資標的。

筆者最常聽到市場人士如此說：不要買債券啦，它的風險太過集中，且長期下來少了「價差收益」，投資債券型基金或ETF，才能夠將風險分散。此話是有點道理，因為，投資單一債券的門檻不低，投資人也的確面臨「過度集中」的風險（因為除了深受利率升降的影響外，投資單一債券最大的風險就是「信用（違約）風險」）。

但是，假設投資人所購買的標的，是像美國政府（或只是債信評等也差不多的蘋果公司），所發行的高信用評等債券，會發生違約風險的機率，將會是大大降低的。當然，也一定會有人說：誰能保證債台高築的美國，未來不會面臨違約的機會呢？

筆者當然沒有100%的把握，說美國公債「永遠不倒」。但是換一個角度來看，若被市場上用來當做無風險收益指標的美國公債若倒了，其他所有金融市場勢必也會面臨「跟世界末日一樣」的巨幅變動。一旦這樣的世界末日如實降臨，筆者不認為投資人的其他投資標的，都能做到「絲毫不受影響」的地步。

所以，筆者想在此叮嚀理財大眾：一切投資標的選擇的根據，全都是來自於理財大眾的需求及目標。如果是為了在退休後，想要有穩定的現金流收入，卻完全不願意冒任何收入減少的風險，那麼，能選擇的除了美國政府公債或即期年金險外，筆者也真的找不出其他更好的選項了。因為，不論是債券型基金，或是股票的配息，都沒有辦法達到「配息每期固定不變」的目標。

又如果為了短期理財目標，而想要找一個「保本、保息」的標的時，個人認為高優質（投資等級）的債券標的，也會是一個「較佳」選項。這是因為儘管股票與債券價格的走勢，通常是相反的（股市跌時，債券多半會上漲），但這也不代表「股、債均跌」的情形「完全不可能」。

例如像今（2022）年因為美國聯準會鷹式升息，不但股市跌得鼻青臉腫，債券殖利率也大幅飆升（債券價格與殖利率成反比）。雖然根據過往50，甚至100年的經驗，債券市場要連跌3、5年，且績效都為負數的機率，幾乎可以說是「沒有」。

所以，假設民眾因為特殊、短期（例如5年以下）理財目的而準備的資金，又不想放在銀行定存，那麼，這種短天期且幾乎可以保本兼保息的高投資等級公司債，將會是「較佳選擇」。

但是，假設民眾並沒有短期理財目標，或是立即獲得長久且安穩、不會折損的現金流，且有較長的時間進行投資。那麼，在投資人的整體資產中，同時納入具反向關聯性的股票與債券標的，才能夠在獲得更高報酬之餘，又能降低整體投資風險。這個時候，有關的「債券」標的，當然就以「債券型基金或ETF」最為適宜。

最後，筆者很誠心地建議這位讀者：這世界有沒有什麼標的，既能有安穩、固定且高於定存很多的配息，又具有較高資本利得價差收益的「兩全其美」的選擇。

以投資市場為例，高收益與低風險永遠難以兩全。這世界不可能既有穩定配息、利息高於市場非常多，又完全無風險的投資標的，之前的高收債，以及最近無預警倒閉的全球第二大虛擬貨幣交易所—FTX（https://finance.ettoday.net/news/2381320?redirect=1），就是其中最血淋淋的案例。

投資人要嘛，就是能用「穩定且較無風險」的方式，換取不滿意，但還算能接受的稍高收益；要嘛，就是在「可忍受的較高風險」下，換得更高收益的可能性。其中的唯一差別，就只在於「每一元投入，所能換得的利息高低」而已。