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他好奇「加密貨幣是騙局？」 內行網友曝1崩盤原因

聯合新聞網／ 綜合報導
加密貨幣平台FTX聲請破產震撼業界，就有網友好奇問「加密貨幣是一場騙局嗎？」路透社
加密貨幣平台FTX聲請破產震撼業界，就有網友好奇問「加密貨幣是一場騙局嗎？」路透社

全球第二大加密貨幣交易平台FTX宣告破產，FTX債權人可能超過100萬名，投資人在72小時內撤資60億美元（約等於新台幣1865億元），讓原本受到許多投資人喜愛的加密貨幣，一夕之間跌落神壇。就有網友好奇「加密貨幣一開始就是騙局嗎？」對此，有人分析「是因為太多駭客洗錢，變成詐騙工具」。

一名網友在PTT發文表示，加密貨幣在一開始主打「去中心化」，可讓公司的透明度高，讓投資人檢驗資金是否有缺口等等，而且取信效率高，但原PO批評「加密貨幣卻要用現金來購買，變成用各國政府發行的貨幣配合加密貨幣，那這樣還算是去中心化嗎？」最後，他質疑「加密貨幣是不是騙局？沒有管制不就是非法嗎？」

對此，其他網友認為「加密貨幣技術本身不是（騙局），但有人為運用、操作成詐騙」、「技術原本的目的不是用來詐騙，但是背後沒有國家政府保證的商品，就是個投機產業」、「最大問題就是漲太高，然後吸引了太多惡狼來割韭菜」、「玩加密貨幣還不是貪漲？」、「去中心化根本是騙無知的人」、「一開始立意良善，但後來多用於駭客洗錢」、「本來就是啊，先進場的人畫大餅，騙韭菜進場啊」。

但有財經專家認為，加密貨幣並非騙局，自然也不會就此走入歷史，反而此次重擊將有助建構更縝密、健康的交易機制。而此次風暴同時也是在提醒投資朋友，高報酬常伴隨著高風險，投資首要金律仍在於個人風險控制。

FTX 加密貨幣 PTT

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