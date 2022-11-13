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台灣再添FTX受害者！ 他爆料親弟慘賠超過三年年薪：求償無門

聯合新聞網／ 綜合報導
FTX交易所11日宣布在美國聲請破產保護，創辦人班克曼-佛瑞德也辭去執行長一職。路透
FTX交易所11日宣布在美國聲請破產保護，創辦人班克曼-佛瑞德也辭去執行長一職。路透

全球第二大加密貨幣交易所FTX面臨倒閉，共同創辦人班克曼-佛瑞德（SBF）高達160億美元的身家，也在數日內化為烏有。有網友的弟弟更是慘賠超過三年的年薪，並提醒網友「新型態的投資可能爆富，但也可能灰飛煙滅」。

原PO在PTT發文說明市值前三名的FTX交易所倒閉，可以類比成一家存款很多的銀行倒閉，但問題是「完全沒有存款投保機制」。他表示，自己的弟弟在這塊投資很多錢，結果誰也沒想到幾天之內說倒就倒！

他回憶，兩年前弟弟還很開心的表示比特幣讓他大賺，結果現在全部歸零，而FTX缺少政府監管，沒有嚴密的法規，也不知道怎麼求償，慘賠金額超過他三年的年薪，並建議網友在成熟的金融商品（如股票、外匯）投資，新型態的投資可能爆富，但也可能讓錢灰飛煙滅。

許多網友紛紛表示，「十年前聽過巴菲特說不買沒有利息的東西」、「加密貨幣本質就跟政府監管背道而馳」、「新型態的龐氏騙局，大家都在賭自己不是最後一隻老鼠」、「炒出來的東西，玩加密貨幣心臟真的要很大顆」、「投資有賺有賠，願賭服輸」。

不過也有人認為，「投資本來就要自己負擔風險吧，不然大家都賺翻」、「自己愛高風險、高報酬、無監管的東西，爆炸了自己負責」、「有點基礎再來嚐鮮，全部嚐鮮的人有點瘋狂」、「當初賣點不就是不要人管？那爆了當然也求助無門啊」、「沒保證機制，之前就有人提醒了，風險自負」。

PTT 比特幣

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