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生活費、緊急備用金需多少？網曝最少要「這數字」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論緊急備用金該存多少。記者陳正興／攝影
網友討論緊急備用金該存多少。記者陳正興／攝影

許多人會留有緊急備用金，以免突然面臨失業或發生意外等臨時需要用錢的時機。有網友好奇詢問「大家緊急備用金都存多少？」她分享自己是存可用六個月的生活費，其他網友多以半年到一年為主，多數人都以10萬為基準，但也有人存了可用三年、100萬的備用金。

一名網友在論壇Dcard以「大家緊急備用金都存多少？」為題發文，她表示，「我存六個月，主要是參考台灣平均待業時間三個月，為安全起見再拉高兩倍，我唯一一次動用備用金是因為發生意外，保險額度不夠必須拿出來用，也幸好有存款，才不會陷入沒錢的情況」。

其他網友則留言「我存一年的。一個月包含房租水電伙食交通，預估是五萬」、「確實半年差不多」、「我放45萬現金，預計當一年使用。目前沒動用到過」、「30萬，可擋10個月左右吧」、「16萬，不過我住家裡」、「10萬，公務員存3個月」。

也有較保守網友存的備用金更多，留言「6個月不夠啦，至少3年」、「至少5年的吧」、「3年、100萬」，另有人留言「住家裡，最近股市有點起色，活存打算留10到15萬就好，其餘丟股市，短線00878，目前比例是7:3，預計拉到5:5」。

不少人都以10萬為基準，留言「我存10萬而已，因為住家裡、本身職業穩定，之後是有打算慢慢再存到30萬左右」、「看個人條件，條件好的話留10-20萬就夠，真有需要隨時可以用低利率申請股票質借或是信貸」、「至少10萬左右」、「緊急備用金10萬，一部分儲蓄、一部分股市」。

Dcard

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