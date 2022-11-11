不要的物品別上網拍賣？ 她列「五原因」：恐導致更多混亂

整理完成之後的物品，有許多處理方式，直接捨棄物品不論丟棄或捐贈多少都會覺得有些可惜，自然就想要上網拍賣掉，可以替物品找到新的買家、主人。

而YouTube頻道《極簡姐姐 巧玉》卻分享整理後所捨棄的東西，為什麼不該被拍賣掉？為什麼轉售並不是最佳的選擇？她提出了以下「五個原因」。

一、你的錢早就已經不見了

已經把錢花在這些物品上了，所以錢早就已經不見了，可能認為在這物品上花費很多金錢，所以想要從中獲得一些回報。

以前自己喜歡買韓版的牛仔褲，但是買了之後沒有立刻穿，等到明白物品就是要使用它，才可以體現出它的價值，而不是放在衣櫃裡面自己欣賞，但想通之後已經穿不下了，版型也過時，上網拍賣也變得不好賣。

所以決定把全新的牛仔褲，直接拿到舊衣回收箱回收，衣服丟進去的當下也覺得很浪費、心很痛。

但把它當成是一個教訓，這樣教會自己以後購物前都要冷靜思考一下，東西也要在買回來最喜歡它的時候，盡情享受跟使用它。

二、時間就是金錢

上網拍賣所花費的時間也是成本。 示意圖／ingimage

過去自己也嘗試在網路上賣東西，因為實際嘗試過，所以現在越來越少這麼做。

首先必須替物品拍照、修圖、上傳，然後還需要分類上架，整理物品的相關資料，說明是什麼品牌還有使用狀況...等等；接著會有人詢問能否降價，對話當中又會有人問說物品的狀態是不是全新，即使這些資訊都已經公布在物品的相關資訊欄裡面，還是會有人不斷詢問相關的問題，甚至問是否有穿搭的照片或是更細部的資料。

好不容易決定最終買家，把物品打包拿去郵寄，在這個過程當中，知道花費了多少時間嗎？

順利的話可能兩到三小時就可以完成，但是拍賣一件已經不穿的上衣，可能才賺200-300元，相信大部分的人時間成本絕對是超過每個小時100元，連現在的基本工資都已經168元了。

時間可以去做更有效益，更有價值的事情，像是陪伴家人運動散步，就算這些事情可能不會賺到錢，但是金錢並不是人生的一切，陪伴親友是一件幸福的事情，身體健康也是無價的保障。

三、幫助他人改善生活

已經擁有自己所需要的一切，把自己用不到的東西，捐贈給那些還沒有能力獲得它們，卻又需要的人，又何嘗不是一件好事情。

之前有買過寵物的運輸籠，但自己離職之後有更多的時間待在家裡，它使用的頻率就變得非常的低，家裡的狗也不喜歡待在裡面；所以就絕對把這個運輸籠捐給長時間幫助流浪狗的單位，與其堆放在家裡都不用，不如捐贈給需要的單位，讓狗狗可以找到回家的路。

不要排斥捐贈這件事情，當願意給出自己所擁有的，也代表已經具備所需要的一切。

因為擁有的已經很多，所以願意給予出去，因為當自己想要擁有的時候，也可以從現在開始練習給予或是幫助他人。

四、上網拍賣這件事情會讓人上癮

拍賣自己的物品過程中，也會逛其它賣家的東西，導致不必要的花費。 示意圖／ingimage

上網拍賣出售商品就如同買東西一樣，非常有可能使人上癮，尤其是掌握好拍賣技巧之後，認為可以從這些物品中賺到錢，拍賣就會開始對你來說有一點著迷，不知不覺會開始整理一些不需要整理的東西，或是正在使用的物品，以便可以出售從中獲利。

但是不小心賣掉自己正在使用的東西，之後就要再去買一個，這樣子做根本就沒有意義，不要養成這種習慣最簡單的方式就是「一開始就不要去養成它」。

另外上網拍賣物品的時候，也會看到其他想要購買的東西，如果腦波很弱，這麼做就會讓自己暴露在危險當中，不要接受到這些訊息，就不會有錯誤的消費。

五、會導致更多混亂

當花費好幾小時甚至好幾天的時間，把房間整理好，讓每一個物品都安排固定擺放的位置，會覺得這個空間讓你平靜放鬆。

如果嘗試把一大堆捨棄的物品上網拍賣掉，但這些東西都是需要時間才能完成出售，這段時間這些物品可能就會被放回衣櫃、櫥櫃，甚至是儲藏室，繼續擺放在家裡任何一個角落裡，直到把它們拍賣掉為止，非常可能就被遺忘，下次再整理的時候就要再處理這些物品。

人生幹嘛這麼累呢？

關於整理後的物品

整潔的室內，使人心情放鬆。 示意圖／ingimage

一開始整理的時候，一定會清除大量的物品，如果每一件東西都要上網拍賣，那真的是太累人了。

經過幾次整理累積經驗之後，淘汰的物品會慢慢越來減少，物品更有值得被拍賣的價值，也就不會把這些待處理的物品一直推放在家中，這時候上網拍賣會是其中一個選擇。

其實不反對物品上網拍賣，只是有一些物品，可能不值得花那麼多時間跟精力去處理，如果覺得可惜，那就深刻記住曾經犯過的錯誤，完成整理之後，就把那些有用又可以幫助他人的物品，送到相關的單位，希望大家都可以徹底擺脫所有的不必要的物品和困擾。

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