他30歲買兩棟房！關韶文「TAXI省錢法」 連丹妮婊姐都跪了

擁有44.4訂閱的知名YouTuber關韶文，23歲存到100萬，30歲靠自己買了兩間房，他是怎麼辦到的？他在新書《趕走窮人思維，靠自己成為富一代》以自身經驗告訴你，如何從零開始累積，翻轉窮忙思維，熱血守錢、存錢、賺錢的翻身智慧！

以前趕著上班的時候，大都是搭捷運、騎機車，記得我為了要睡到最後一刻，還會背清楚我家這站的「捷運時刻表」，知道車會固定在幾點幾分來，到哪一站轉車後，還可以到樓下月台立刻轉乘，就可以用最短的時間抵達東區的電視台上班。

現在隨著工作型態的改變，常需要搭乘計程車，一方面趕時間方便、一方面點到點抵達也好搬運道具。過去大家第一時間就想到「現金付款」，我後來認真想想發現不對，如果工作搭乘和接駁，每個月有可能要花到近萬元車資，我一定要想辦法從中間賺到回饋金。

身為精打細算理財班主任，在生活中已經養成了習慣，有時候不論是下雨天、尖峰時段，我總有辦法叫到最便宜的計程車，明明大家要去的距離是一樣的，但我就能夠省下很多車資。我記得有一次上完廣播節目，跟丹妮婊姐有一段有趣的對話⋯⋯

從那天開始，婊姐就幫我取了一個新綽號「Coupon天王」！我自己也超喜歡這個稱號，因為這簡單幾個字可以濃縮我精打細算的人生，在手機裡存滿各式各樣的折價券和集點卡，就是希望可以想辦法買到原本想要的東西、享受到想要的服務，但卻可以比別人便宜。

在不趕時間的情況下，你當然可以有其他選擇，但這裡討論的是如果必須搭「計程車」，該怎麼選最划算？像我自己在搭計程車的選擇上，就會分為近程、中程、遠程，各有不同合適的車種和折價券。雖然不同車隊和車種感受上也有不同，但我們純討論價錢的話，可以讓你當作依據才參考，我把我最常搭的「優惠車種」列在下頁。

本篇特別沒有提到Uber，是因為大多以「距離計費」，這是優點也是缺點。如果你要往返的地點是平地，那幾乎沒有太多差價；而如果你要往返的地點可以走建國、新生、高速公路等高架橋，可以用距離計價的費用，卻走「比較遠又比較快」的路，還能省下計程車的「高速公路收費」機制，賺取差異。 《趕走窮人思維，靠自己成為富一代》。圖／如何出版提供

另外要特別提到LINE TAXI，當中「日日搭」的折價券，799元可以購買30張50元折價券，使用的時候會覺得大快人心，因為每一趟跳錶後，刷卡還能夠折價50元，非常痛快！但千萬不要忘了，當初花了799元的購買價值，所以1,500元優惠券扣除已付799元，等於只有701元的優惠，每一趟大約是23元的優惠。

1,500優惠券（30張×50元）＝799+701

每次優惠＝701÷30次=23元

所以當你看到其他車隊有折價券時，建議先使用其他車隊折價券，畢竟日日搭也有使用期限，購買後一定要在期限內搭乘完畢，否則優惠券就會作廢。

(本文摘錄自《趕走窮人思維，靠自己成為富一代》，如何出版，未經同意禁止轉載。)