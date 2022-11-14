30歲不靠爸買兩房！YouTuber真心話：房貸路上「這兩件事」我後悔了

擁有44.4萬訂閱的知名YouTuber關韶文，23歲存到100萬，30歲靠自己買了兩間房，他是怎麼辦到的？他在新書《趕走窮人思維，靠自己成為富一代》以自身經驗告訴你，如何從零開始累積，翻轉窮忙思維，熱血守錢、存錢、賺錢的翻身智慧！

簽約成交以後，沒想到才是一路辛苦的開始，因為從來沒有申請房貸經驗的我，開始四處奔波去不同的銀行，看能不能問到最高的成數、最長的年限，希望可以找到新的辦法，才能夠降低自己頭期款的負擔。

過去在影片裡常常採訪許多朋友，他們也分享申請貸款的辛苦，例如只是男女朋友，還不是夫妻關係，要向銀行說明這個房子是一起買的，每個月會共同償還多少錢，讓銀行相信你以後，才有機會貸款成功。

當然，如果你任職的公司招牌越大，越有機會獲得銀行的信任，像是電視台、媒體公司、航空公司、半導體公司、食品公司之類，只要是「鼎鼎大名」的牌子，一講出來大家都聽過的，這時候就相對比較不會被刁難和追問。 在申請貸款的過程中，我遇到了很多問題，因為我三年前從新媒體公司離職，自己成立工作室以後，一直都是「非固定薪水」，有時候有現金收入、有時候則是好幾個月才有一張支票，這些都不足以證明我的「固定月收」，後來行員提醒我有不同的方法：可以用所有的「財力證明」提出申請。

我問了三、四家銀行，決定雙管齊下都試試看。這邊也很建議大家不要只賭一家！因為你送件申請以後，等到銀行審核下來的時間大約要一、兩週，如果金額不符合你的期待，最後你反而因為繳款日期到了，被迫選了一個沒有這麼好的方案，你可能會因此後悔十年、二十年。 雖然能夠同時申請，但建議也不要超過三家，因為銀行端會去拉聯合徵信系統，也就是我們很常聽到的「拉聯徵」，因為一次一兩家拉聯徵可以被解讀為「貸款比價」，但如果拉聯徵次數過高，會被判定為「很常有借貸需求」而影響信用分數。

聯徵內容就包含我們印象中的：繳款紀錄、借款記錄、信用卡紀錄，他們會綜合評估你有沒有能力還款，而你也可以依據各家評估下來的條件選擇貸款的對象。 像當時我申請了不同家銀行，有一家居然規定，戶頭的餘額要先扣除頭期款，剩下的金額才能認列「財力」。這對我來說根本就是天方夜譚，如果我都已經把所有積蓄拿去買房了，我扣除頭期款還有這麼多錢的話，那我幹嘛不買更好的房子？

部分銀行為了更吸引民眾，也會推出「裝潢貸款」，讓你跟房貸一起申請，另外多借個200到300萬出來，同樣能夠提供寬限期，減輕許多首購族的壓力，購入新房比較沒有負擔、又能夠打造自己理想中的家。 最常有人問到寬限期如何選擇？所謂寬限期就是只要償還利息，不用償還本金加利息，通常寬限期最多可以到三年，讓你一開始把手上多餘的錢拿去添購傢俱、家電，也有許多年輕人選擇「牙一咬」不要寬限期，直接提前開始還款。

如果你現在問我要還是不要寬限期，我的選擇是「選越長越好！」，理由如下：

1.可以把手邊現有的資金拿去裝潢房子。 2.把提前繳款的錢拿去做更有效益的投資。 3.如果是以小換大的買主，可以減輕兩邊交屋的負擔。 4.請永遠記得，手邊的現金不能玩樂花掉，要拿去投資！

以前對於「利息」並不是如此有概念，在這條路上我也犯了兩個大錯，我至今也是有一點小後悔，如果我可以提早具備「理財概念」，我可能會重新做決定。

1.我一定會申請裝潢貸款： 當時花了上百萬在裝潢，而且大部分的費用都只能用現金支付，也不能刷卡賺點數，當時一直想著「不要再貸款了！」後來才明白，原來適當的理財配置，其實才是更有效益的事，現在想要回去補申請裝潢貸款，都已經來不及了！ 2.我不會提早還款： 一開始有了利息概念，當時還未升息的房貸大約1.3%，但我想著市面上活存利息最高的網銀，最多也只有1.1%利息，錢不管怎麼樣存在外面都不划算，所以我每個月只要有結餘，就會打電話給銀行提早還款。

後來我上網看了許多專家和業界前輩的意見，才理解比起在這裡無腦償還貸款，我應該要把手邊的錢拿去做更多有意義的理財配置，因為就算每個月多還幾萬元，雖然本金有降低，但是攤下來真的沒差多少。

舉個例： A.有對小夫妻買了新房後，老公瘋狂加班、生活品質下降，就只是為了把三十年的貸款，變成二十七年還完。

B.有對小夫妻買了新房後，好好利用寬限期和房貸，拿去買穩健配息的股票，把生活過得更聰明更有質感，貸款一樣三十年還完。

以上兩個案例，你選哪一個？我選B！不用擔心貸款還不完，銀行都相信你可以還完了，那你還在怕什麼？確實我們以前真的很害怕，覺得身上一直背負貸款的壓力和負擔，但其實好好規畫手邊的財產，就能夠妥善運用。 《趕走窮人思維，靠自己成為富一代》。圖／如何出版提供

說實話，我到現在都還在後悔當時提早還款，以及沒有申請裝潢貸款，雖然我不是數學家，但我知道如果手邊還有多的錢，一定可以拿去做更好的配置跟利用。我希望可以把這樣的經驗分享給大家，手上有錢的人最大！ 你可能會想，「有錢就快點還錢，不要欠錢！」如果你一直抱著這樣的想法，可能很難有機會致富，最多只能活得剛剛好而已，因為你一定聽過一句話，「有錢人都到處欠錢的！」

(本文摘錄自《趕走窮人思維，靠自己成為富一代》，如何出版，未經同意禁止轉載。)