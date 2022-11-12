YouTuber關韶文懶人存錢法！無痛1年默默存13萬

擁有44.4萬訂閱的知名YouTuber關韶文，23歲存到100萬，30歲靠自己買了兩間房，他是怎麼辦到的？他在新書《趕走窮人思維，靠自己成為富一代》以自身經驗告訴你，如何從零開始累積，翻轉窮忙思維，熱血守錢、存錢、賺錢的翻身智慧！

隨著科技的日新月異，現在花錢的方式真的太多了，以前只要不把「紙鈔」帶出門，就能夠克制自己的所有欲望。記得高中時期，我自己發明了「100元減肥法」，每天就只能帶100元出門，吃完就沒了。所以早餐買一份蘿蔔糕，會把第二片留在中午吃，剩下60元就成了晚餐餐費，相當拮据。

但後來發現許多偷吃步的方法，像是超商可以用悠遊卡結帳，有時候不小心太餓了，拿起悠遊卡「嗶一下」就成功結帳。過了十年後的現在，更不用說身上沒錢會怎樣。其實身上沒提款卡，可能要過一個禮拜都行，因為手機能綁定不同的支付，甚至連提款機都可以「指紋辨識」，所以說來方便、要花錢花起來也很容易的。

以前走過店家身上錢不夠，回家就失去了購物衝動，過幾天也懶得再去買了；以前躺在床上懶得去拿信用卡，隔天起床冷靜想想，也沒什麼一定要買的。可是現在，手機隨便用臉書帳號、LINE帳號都能綁定會員，臉部辨識以後就刷卡完成，也真的滿可怕的！

如果你完全沒有消費自制力，但同時又希望能夠存下錢，首先會建議停掉所有信用卡、行動支付。你可能會問我，那回饋怎麼辦？不好意思，你沒有資格擁有回饋！你不如把薪水好好規畫，讓自己想辦法擺脫月光族！

1.信封存錢法

我也曾在網路影片中分享自己用過的「信封存錢法」，假設一個月月薪3萬，入帳後我會領成現金出來，依不同用途分類，例如生活費、租金、旅遊基金、保險費、儲蓄，然後該月份只能動用「生活費」這包零花錢，其他則是按照用途存下。

當然，我也會訂下目標犒賞自己，例如旅遊基金只要存到超過5萬，我就會找朋友來一場四天三夜的海外旅行，也慶祝自己又存到了一筆錢，我不會覺得把錢花掉很浪費，反而會覺得「自己真的做到了！」

2.365存錢法

365存錢法也是網路上流傳很久的方法，首先要先自製一張手板或字條，當然也可以找網路上已經做好的公版（參考096頁）。一年有365天，每一天可以從身上的零錢，第一天存1元，第二天存2元。但如果你擔心到該年年底壓力太大，我個人是建議可以「跳著選」，就是按照每天的心情，選一格存入金額就對了。

令人驚訝的是，一年如果這樣存下來，可以存下66,795元，所以我會建議大家一年可以存兩張365存錢法，默默地就多了13萬的結餘，真的是一筆很可觀的數字。

3. 52週存錢法

如果你覺得365存錢法太過麻煩，其實52週存錢法比較像是另外一種「方便變形」的方式，把每天要存的錢改成一週一次，一年剛好就是52週，這樣累積下來，也是不少金額哦！（參考097頁）

從第一週開始10元、第二週20元……第52週存下520元。同理，如果怕年底壓力過大，也可以先把表格製圖完成後，每一週「任選」一格完成，並在表格後方寫上完成日期，提醒自己做到了。

《趕走窮人思維，靠自己成為富一代》。圖／如何出版提供

看到這裡，如果你認為這樣的存錢方式「太傳統」，當然也可以讓自己現代化升級，現在有許多APP都有提供記帳、存錢協助。假設你身上每天沒有這麼多零錢可以存入，也可以改成用「網路轉帳」，選用像是KOKO、Richart網路銀行等提供多次免手續費的轉帳功能，讓你輕鬆解決記帳存錢的煩惱。

我認為在理財的這條路上，你必須越早開始越好，「因為你不需要很厲害才能開始，你要開始了才會很厲害！」練習用錢賺錢、練習心痛賠錢的感受，未來才有機會去操作更多槓桿更大的理財工具。

(本文摘錄自《趕走窮人思維，靠自己成為富一代》，如何出版，未經同意禁止轉載。)