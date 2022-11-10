還有310萬貸款！理財專員勸爸爸再投資 她崩潰問「怎麼擋？」

近日一位女網友哭訴，家中父親現已退休，身上還背了310萬元貸款未繳清，卻在當理財專員的友人建議下，用房貸投資了「南非幣」，如今還想加碼投資基金，她曾試圖勸阻，爸爸卻聽不進去。網友們聞言也相當無奈，紛紛勸她千萬不要心軟借錢給爸爸投資。

一名女網友在Dcard上傾訴煩惱，她表示，幾年前爸爸聽從理財專員的指示，先是申請房屋貸款還清一些貸款後，再用剩下的資金投資新興市場「南非幣」，打算用配息繳清房貸，然而目前投資效益為-55%，儼然投資失敗，且目前房貸還剩160萬元未繳，每月仍須還9千多元。

不僅如此，近期由於家中需要用錢，爸爸再度貸款了150萬元，每個月要多還7千元，然而在理財專員的建議下，除了必須支出的100萬元，爸爸又計劃拿剩餘50萬元投資基金，領取每個月的配息去還貸款。

原po見狀深感擔憂，急忙勸阻爸爸，但對方仍堅持要冒著風險投資，認為唯有這樣才能還清貸款，「重點是爸爸自己根本不懂投資，他都聽理專的，因為那是他朋友」。她更坦言目前家中的經濟狀況並不理想，爸爸已經退休在家，退休金所剩無幾，有時甚至必須向她借錢，加上家裡兩個弟弟也都負債，還需要爸爸借錢幫他們還款。

許多網友十分同情原po遭遇，紛紛勸告她別淌渾水，「無解，-55%還是聽他理專朋友的，果斷放生爸爸跟弟弟」、「建議妳放生妳家三個男人，不然只是陪葬而已」、「南非幣…妳爸遇到壞壞理專，不要借錢給妳爸，那是個填不完的無底洞」。

更有網友指出，千萬不要輕信理財專員，「我爸很會投資，他都警告我說不要相信理專，理專很會理財沒有錯，但都是把錢理到他們自己的口袋裡……」、「投資只能靠自己，相信我這句話！」、「因為相信理專而忽略風險，當然自己也有責任，但理專還是要有基本的道德責任，不然就是賭場洗碼仔不斷的誘導客戶變賭徒了」。