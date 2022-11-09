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你的消費觀決定你是誰！有錢人在省錢...而你卻在買買買？

聯合新聞網／ 小花平台保險+
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有關理財的想法其實很簡單，就是只要你有工作收入、日常開銷和支出，就一定要學好管理自己的財務，即便是學生只有領取零用錢，也可以開始學習理財。在《英國人的消費秘密》這部紀錄片中，揭開有錢人、窮人及中産階級的秘密：每個人都有不同的背景，透過消費方式可以揭示他們是誰，從不同消費行為的背後，可以看出不同的價值觀，更是不同的人生。

首先，來看看有錢人的消費觀……

該紀錄片中，一名上議院議員，是擁有世襲爵位的女男爵（因為繼承權而持有男爵爵位的婦女），典型的出生即富貴，理所當然的就住在當地豪宅裡。在她的家裡牆壁上掛著許多政客的照片和簽名，甚至好幾任英國首相都曾經到她家作客……；你一定很難想像，這樣一個看起來社會地位高高在上的人，竟然過著幾乎嚴苛的節儉生活，舉例來說，她喝的是超市便宜咖啡、自己親手做果醬、經常去二手店買衣服和配件，一件衣服基本上不超過20英鎊（折合新台幣約714元）。

在介紹她的片段中，螢幕上跳出視窗：「真正擁有的，都是平凡踏實的。」這句話很讓人印象深刻，很難想像吧，有錢人反而比普通人更喜歡省錢，也更懂得勤儉持家，且他們以此為榮，壓根不覺得丟人。

其次，來看看窮人的消費觀……

與有錢人大大不同，愈是窮人，愈喜歡買各種貴的東西來彰顯自己過得還不錯。該紀錄片中，有一名單親媽媽夏洛克，儘管薪資不高卻熱衷「超前」消費，甚至要靠貸款度日。

然而，在她租來的小房子裡，卻很突兀地擺放一個豪華冰箱，打開冰箱裡面幾乎空空如也。她盲目地崇尚品牌、絕不將就買便宜的食品和日用品，除了冰箱外，她還分期付款買了沙發、電視機、洗衣機等家具家電用品，那怕是已負債5,000英鎊（折合新台幣約18萬元）也絲毫不在乎，因為她喜歡聽到朋友喊她「富婆」，那會令她很開心！

最後，來看看中產階級的消費觀……

一般來說，中產階級相當重視孩子的教育，該紀錄片中也提到，有些中產階級極度節儉度日，就是為了要把錢留給孩子就讀私立貴族學校。以他們的思維，認為「消費能夠換取服務，花錢能夠買來更高質量的教育。」

該紀錄片中，有一個中產家庭非常執著自己的兩個孩子一定要就讀伊頓公學（全世界知名私立貴族學校），由於學費不菲，相對的也付出不少代價，除了每年固定的家庭旅遊取消外，原本可以再買一間公寓的計畫也打消了，也因此偶爾經濟較為吃緊時會感到緊張……，這一切都是為了讓孩子能夠如願上一所好學校。

寫在最後，這3種人你自認為是哪一種？該紀錄片主持人做出結論：「除了金錢以外，再無其他話題可以對我們的本質，有如此深入的透視；難怪我們遮遮掩掩、扭扭捏捏，覺得只是談論金錢簡直粗俗至極。」小編對於作者說的這段話深有同感，也就是你花錢的方式，就已經決定了你是哪一種人。

▌原文出處：

《英國人的消費秘密》：有錢人比普通人更善於省錢！

理財

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