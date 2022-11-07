年薪150萬不買保險也沒差？ 專家：資產越多相對依賴也就越小

【撰文・買保險要做功課】

今天收到了一位網路客戶的保險規劃諮詢，諮詢之前除了確認體況、需求、預算之外 也順便了解了一下家庭、職業狀況...。

這位客戶的背景還滿不錯的，家人已經留了兩間房子給他，一間自住一間租人，自己的職業也是高科技產業的工程師，收入也是很穩定的「高」，簡單來說就是俗稱的人生勝利組大概了解狀況之後我就跟他說了...

其實，以你的狀況來說，不買保險也沒什麼差

我沒問他收入，畢竟收入是比較私人的隱私，但光是以我其他客戶的實際狀況推估，這位客戶保底也是年薪150萬。

他是單身，錢應該也不太有地方花才是，就算遇到醫療狀況，目前常見的達文西微創手術費用大約落在15-25萬左右，這客戶自己的戶頭就隨時都拿得出這樣的錢了。

何必買保險呢?

就算是癌症、重大傷病這樣動輒百萬花費的開銷，本身的存款、股票，也都還夠付，最差的狀況都還有兩棟房子可以再變現，以這樣的狀況來說，真的是沒什麼買保險的必要了。

但我後續還是給了建議方案，最主要原因還是因為，客戶本身還年輕，透過保險轉嫁風險的「成本」是低的。

自己承擔風險

風險的發生是沒有挑時機的；假設資產有500萬，遇到的風險需要花300萬來解決，自己的資產頓時只剩下200萬。

能不能自己承擔？絕對能，但只是會比較心痛一點。

風險損失大於自己的資產

風險發生後，損失的大小也是不確定的，那如果花費遠大於自己的資產呢？

透過保險做風險轉嫁

客戶目前還很年輕，保費也是相對便宜。買100萬的定期癌症險，一年保費還不到1000塊錢，以這樣的保費對比保障的槓桿來說，是非常大的！

所以我還是建議他可以挪出部分資產做規劃，雖然可以自己承擔風險，但挪出部分資產來做保險規劃會是更聰明的作法。

等年級大、保費變貴、保障槓桿相對沒有這麼高時，再來決定要不要把保額降低，或是完全不規劃保險了，全部風險自行承擔。

保險不是風險管理的唯一工具選擇

自己的資產越多，相對的對保險的依賴也就越小，而買保險也是要付出成本的，並不是就無限上綱的一直追加預算。

機會成本是經濟學很重要的觀念，錢拿去繳保費，就沒有多餘的錢可以做其他運用，可能連帶影響退休生活；如果不買保險，當然也可以自己承擔風險，但承擔的風險也可能會是無限大，這中間的取捨應該要自己好好思考一下。

應該要正視自己的狀況 再來決定如何風險管理

資產越多的人，容錯率本身就是高的，就算真遇到風險，再怎麼慘也不會比一般的市井小民還慘。

反而很多人的資產、收入狀況並沒有優於他人，卻又高估自己的風險承擔能力，等真的遇到風險了才在哇哇叫！

這樣的狀況稱為「無知的風險自留」

可以自己設想一些狀況，問問自己遇到了該怎麼處裡？這樣的處裡方式能否接受？

一般的擦挫傷、運動扭傷，花200塊的掛號費用就能解決，這對多數人來說都是可以負擔的，自然就可以選擇自行承擔、不買保險。

身體一些小狀況或是意外需要住院、手術，花費大約落在5萬，加上得休養一個月，這對多數有準備緊急預備金的人來說，也應該是可以承擔的風險，可以選擇自行承擔，若是不能承受的話，也可以視保費的高低來決定是否規劃對應險種。

癌症、重大傷病這這樣的狀況發生，除了醫藥費之外，休養時間可能長達一年以上，連帶的就是一年每有任何收入。這樣的風險就應該是多數人沒有辦法承擔的了，所以應該要優先做好保險規劃。

學著讓自己有獨立思考的能力，了解自己的狀況、需求、預算，不要總只是被業務員創造出需求，或是對話術毫無招架能力

這是一個資訊爆炸的時代

業務員推的保險好不好，名稱丟google就有答案了，保險通常也不是只繳一年的，一輩子繳的保費可能遠大於一台汽車的花費，買車應該很少人不做功課的吧？那買保險又怎麼能不做功課呢？

作者：買保險要做功課

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：其實，你可以不用買保險