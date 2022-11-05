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北漂族月花1.6萬PO記帳表 網揪一亮點大讚「這筆2000元」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名北漂族月薪不到4萬生活克難，不解為什麼其他年輕人都能盡情消費。圖片來源／ingimage
一名北漂族月薪不到4萬生活克難，不解為什麼其他年輕人都能盡情消費。圖片來源／ingimage

許多理財專家會建議民眾記帳，隨時檢視平常都把錢花在哪裡，可以控制收支平衡。一名網友表示自己是北漂族，平常用記帳app記錄每筆開銷，10月份總計開銷一萬六，覺得自己過得很克難，不解為什麼很多年輕人都能一直上餐廳、上健身房和購物等等。

這名北上工作的網友在PTT發文表示，他月薪不到4萬元，但公司幫忙租房所以不用付房租，每個月都有記錄支出的習慣，從記帳軟體看到10月份的支出總共是16,473元，包括最大筆的運動3,797元、生活用品3,360元、寵物2,019元，食材及食物各約1,000元。該網友說這個月剛好買了鐵鍋等較多生活用品，扣一扣其實沒花多少錢，但就覺得自己過得很克難，這樣省錢卻已經佔了收入的四成五左右，很疑惑現在年輕人為什麼吃很開，「上餐廳、上健身房、買一堆有的沒的」，他自己很少外食，一個月上餐館一次花了229元就很心疼。

許多網友回應原PO的水電餐飲真的很省，「餐飲費也太猛了吧」、「羨慕！我一個月房貸加卡費就近6萬」、「真的猛，我一個月叫外送的錢差不多你全部花費」、「你吃太少，餐費再多點不然容易生病」、「很厲害，伙食費我就1萬多了」、「很強，我伙食費一直省不下來」、「開源大於節流，賺3、4萬怎麼省也是那樣」。

有很多網友建議他可以把運動和寵物省下來，可多出近6000元，「都沒錢了就不要去健身房和養寵物」。原PO解釋，運動是買了蛋白粉和瑜珈墊，他在家做伏地挺身，不是去健身房。寵物貓是老家養的，他只是幫忙買飼料。

還有人發現一筆2000元捐款，稱讚他很有愛心，但也有人建議量力而為，「不如拿去存股投資」、「年輕人還是要勇敢換工作，努力增加自己的薪資才是」。

網友貼出自己的10月份支出明細。圖擷自PTT
網友貼出自己的10月份支出明細。圖擷自PTT

薪資 存股 捐款 理財 省錢

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