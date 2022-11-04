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有錢人都在做卻沒有說的秘密！ 快戒掉這些「理財壞習慣」

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
億萬富豪馬斯克（Elon Musk）。 路透社
億萬富豪馬斯克（Elon Musk）。 路透社

YouTube頻道《極簡姐姐 巧玉》中分享，投資的商品有很多，市面上的房地產、股票、期貨選擇權、最近幾年有區塊鏈、NFT、元宇宙...等；賺錢的方式很多，但「理財」的重要性一點都不低於投資。

以下為影音內容：

在投資之前就要學好理財，學好理財可以幫助建立正確的金錢觀念，當自己開始理財重視金錢，對於錢的敏感度就會提高，在消費的時候就會多加思考，從而替自己存下更多的投資本金。

理財就像蓋房子之前，要先向下打好的地基，而投資就像蓋高樓，只有地基穩固，大樓才不會容易倒塌或是傾斜。

理財故事

有些人非常幸運，中了樂透或是得到大筆的財富，但是當靠運氣獲得的錢，最後往往會靠實力虧掉；根據統計，大部分的中獎者會在7年之後回到原本的生活，甚至有可能過得比中獎之前還要更慘。

以下分享一個故事：

小明的月薪是4萬

小白的月薪是12萬

照理來看小白應該會是比較有錢的那一個，不過因為收入高，開銷也大，每個月要繳交房貸、車貸、信用卡費，到了月底都是月光族，銀行的存款不到30萬元。

反觀小明月薪雖然只有4萬，但是他有存了一些股票，每一年都有配息，銀行裡面的存款則有100萬。

上述的故事是要表達，一個人有沒有錢其實跟賺多少錢不是絕對的關係，而是要看有沒有學會好好理財

學理財也跟年齡無關，小朋友開始領爸媽的零用錢就可以開始學理財；大人即使出了社會不論多少年，都可以從現在開始學好理財，理財這件事情越早開始越好

理財段捨離

一、斷絕想要卻非必要的開銷

有朋友問說買iPad會不會太衝動？為了要看劇跟寫筆記。

「幻想」用iPad畫線做筆記會很方便，但其實幻想是不切實際的，除非一直都有寫筆記的習慣或是使用的需求，那如果只是買來要追劇就更加浪費，因為時間是比金錢更稀缺的資源，時間過了就再也不會回來。

斷絕過去會讓自己流失財富的習慣。

二、捨棄重複購買或是不經意的被動支出

「重複購買」就像是每天早上之前都要來一杯咖啡，或是每次壓力大都會跑去衝動消費，有可能是家庭成員只有4位，但家中卻出現大量的雨傘或雨衣，有時候東西沒有擺放固定的位置，要用的時候找不到就需要重複購買。

「不經意的被動支出」就像是自己的上網需求其實沒有很大，不管在家裡還是公司都有Wi-Fi可以使用，但是卻選擇資費過高的電信費率；或是一些沒有使用的app，每個月都從信用卡自動扣款。

生活當中有很多因為習慣而產生出的消費行為，要去捨去那些非必要的花費。

三、遠離負債和離開舒適圈

有負債的人生都不好受，所以請用最快的速度還清負債，替自己贖回自由。

假設現在自己的收入不夠多，那就去學習新的專業跟技能，增加收入來源，只有做出改變，生活才會變好。

有錢人的金錢整理

其實大部分的有錢人都不是看薪資收入，而是看資產淨值。

很會賺錢是優勢，但如果領到錢，卻買了一大堆沒有在使用的東西或是負債，需要不斷從口袋中掏出錢來，那未來就只能一直工作

財富自由有5個關鍵，那就是工作收入、儲蓄、投資、被動收入，最後一個是生活簡化，其中生活簡化就是不要亂花錢並且控制自己的消費慾望。

總結

檢視自己有哪些不必要的花費，整頓好財務規劃！

理財跟整理一樣，會改變過去的觀念和習慣，學會別急著吃掉棉花糖，當達成自己設定的財務目標之後，一定會覺得一切都非常值得。

◎本文內容已獲 極簡姐姐 巧玉 授權，未經同意禁止取用轉載。

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