想將財富留給子孫順便節稅？保單規畫5眉角看過來

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寶鼎出版／ 文‧梁亦鴻
圖為民眾投保示意圖。圖片來源/ingimage
圖為民眾投保示意圖。圖片來源/ingimage

如果想用保單當成是資產傳承的工具的話，在規劃時，有沒有哪些需要注意的？

如同前面的內容所言，保單既可以提供保障，也是一項普遍用來當成資產傳承的工具；規劃得宜，既可以節省遺產稅，也可以按照要保人（長輩、被繼承人）的意願，透過指定受益人的方式，將資產（滿期金、理賠金）轉給予晚輩（子孫、繼承者們）。

但畢竟稅法也是天羅地網，稍一失神，就會被國稅局連補帶罰，省稅不成，反倒得不償失！在規劃上，老師會建議大家注意以下五點，可以趨吉避凶，達到資產傳承的目的。

眉角❶：要保人、被保險人要是同一人

以壽險保單而言，要保人與被保險人必須為投保人自己（被繼承人），再加上身故保險金有指定受益人的壽險保單，就可以不用計入遺產總額。這是稅法上的規定。所以，在規劃保單時，按照此條文的規定，父母在生前投保壽險，並把受益人填寫為自己的小孩及配偶，另外加上「法定繼承人」，如此一來，保單價值就可免計入遺產總額課稅，可以達成資產轉移的目的。

眉角❷：受益人一定要加上「法定繼承人」

受益人欄位依序填寫各個法定繼承人之外，為了避免意外發生時，被保險人（=要保人）、受益人同時去世；又或者是受益人們先於被保險人離開，卻又忘記補上新的受益人，那麼，這筆保單就是「無指定受益人」的保單，會變成遺產納入課稅範圍。

但是如果加上「法定繼承人」，那麼人壽保單給付給該法定繼承人的金額不但免課徵遺產稅，如果額度在3330萬元以內，也可以免計入繼承人的個人最低稅負制，同時也免課綜所稅，等於有三重節稅的好處。詳細的情形，請讀者參考「第一次就上手No.4」的說明。

眉角❸：注意國稅局揭露的「八大態樣」

國稅局已經明白揭櫫，有這八種態樣的投保型態不可取，也就是國稅局的地雷，那麼我們在規劃保單時，就盡量不要去踩地雷，免得節稅不成反被罰！

眉角❹：不要任意變更要保人

既然保單價值是要保人的資產，一旦變更要保人，就是有牽涉到贈與的情事。此外，如果變更時間點是在要保人死亡前兩年內，還有遺產稅的問題。

依《遺產及贈與稅法》第15條規定，被繼承人死亡前二年內贈與配偶、民法第1138條及第1140條規定的各順序繼承人（直系血親卑親屬、父母、兄弟姊妹、祖父母）及其配偶的財產，應列入遺產課稅。

因此，保單價值既然是屬於要保人的資產，如果在死亡前二年內，曾經將保單的要保人變更給上述特定親友，除了會被國稅局認為是財產的贈與之外，這些財產仍需被併入原要保人之遺產總額申報。如此麻煩，不可不慎。

眉角❺：注意最低稅負制的規定

《3天搞懂保險規劃》。圖／寶鼎出版提供
《3天搞懂保險規劃》。圖／寶鼎出版提供

這就是前面提到關於3330萬元免稅額的誤解。我們在規劃時一定要注意，如果受益人領到的死亡給付（受益人和要保人非屬同一人的人壽保險和年金保險），要是超過3330萬元，那麼在扣除3330萬元後的餘額，還得和非現金捐贈、海外所得、私募基金受益憑證交易所得等項目，一起納入個人基本所得額計算所得稅。

保單除了可以提供保障之外，如果善加運用規劃，還是一項良好資產傳承的工具；既可以達到指定給某些人的目的，還可以有機會節省為數可觀的稅負。只不過在運用的同時，要避免前面提到的NG行為，以免節稅不成，反倒需要加成補稅，那就治絲益棼了。

(本文摘錄自《3天搞懂保險規劃》，寶鼎出版，未經同意禁止轉載。)

保單 綜所稅 保險

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