想買外幣保單？你得先搞懂這八點

想買外幣保單？先搞懂八大點！

Q.那麼選擇以外幣計價的保單時，應考量的因素有哪些呢？

A.現階段的外在環境，雖然有升息的條件，保單看似有升值的空間，但是，若真要選購外幣保單，還是要以較為長遠的角度來思考及布局；特別是頗受中產階級、青壯族爸爸媽媽歡迎，有為自己退休金規劃，或為子女教育準備金的還本型外幣保單或是年金型外幣保單（特別是以美元計價的），因為現在的預定利率還是相對較低，因此，每年計算下來，需要支付的保費並不算少，也並不便宜。如果是因為幫忙作業績的「人情保」，或者只是在理專、保險業務員的如簧之舌鼓動下一時衝動而購買的外幣保單，一旦後續沒有持續地繳交保費，在到期前中途解約，不但會沒有賺到利息，肯定還會賠了本金，不可不慎！

因此，在確定投資外幣保單之前，建議一定要先注意以下八大點：

匯率風險

外幣保單會有的第一風險就是匯率風險。因為到期時，是以原幣別奉還，所以，等到取得滿期金時，也許外幣相對於新臺幣是貶值的，這時換回新臺幣有可能是得不償失！

流動性風險

如果選擇「躉繳型」的保單，一下子就把一大筆資金投放在保險公司，被鎖住至少六年，在沒有規劃好自己的現金流的情況之下，很有可能因為臨時的資金需求，中途被迫解約，肯定會蝕本！另外，資金被鎖住那麼久，在漫長的至少六年期間，也會有錯失其他投資機會的可能。

幣別不能更換的風險

外幣保單在投保期間，無法改變保單約定的計價幣別。萬一到期領回保險金時，卻遇到你所選擇的外幣大貶，那麼除非你願意認賠兌換回新臺幣，要不然你的資金又要被套住一陣子了。

外幣保單，愈存愈沒錢？

通貨膨脹率的風險

當繳費期滿，比方說六年之後，你決定領回保險金了，但是，你領回來的那一筆錢，其購買力會隨著每年估算約1%∼2%的通貨膨脹率而減損；換句話說，你的錢會愈存愈薄，這一點是很多買儲蓄險的投資朋友會忽略的！

是否有能力持續繳交保費

即便最為暢銷的外幣儲蓄險保單，也至少要繳交六年；因此，在選擇買保單之前，一定要確定，在未來需要繳費的每一年，都能夠有把握繳得出保費。千萬不要因為現在剛好手頭上較為寬裕，或者是手上多出一筆錢可以投資，就貿然地決定要將資金鎖在保險公司！萬一有哪一年保費繳不出來，被迫解約，那一定會悔不當初的；所以，一定要量力而為。

外幣保單是保險，不是投資，別指望會有較高的報酬率

目前市場上的外幣保單，以美元保單而言，其預定利率大約只有2.25%，雖然遠比新臺幣的定存利率高，但是保單預定利率2.25%的意思是，保險公司在設計這項產品時，預估在收到保戶的保費之後，可以獲取的年化報酬率約是2.25%，據此反推出保戶要付的保費（精確地說，保險公司還會綜合考量預計死亡率和費用率之後，再計算出保戶應繳的保費）。

其實如果和其他的投資相比（例如跟股票或者基金），報酬率是不算高的；更何況，真要跟定存比，也是要跟外幣（比如說美元）的定存比，而不是跟新臺幣的定存比。因此，如果讀者朋友被洗腦成「逢低買進美元商品」的心態去買美元保單，而不是以本身的需求做為考量的話，是有違資產配置的原則的。（關於資產配置的詳細解說，可以參考《3天搞懂資產配置》一書。）

確認未來有外幣（美元）資產的需求

以美元保單為例，因為美元保單每年繳交保費，以及保險公司在期滿或是保戶要求還本給付和理賠時，都是以美元支付，因此，如果讀者朋友手邊沒有現成的美元部位，那麼在繳交保費時，就必須把新臺幣換成美元；幾次下來，便需額外支付多次的換匯手續費，以及承受可能的匯差，這些額外的交易成本，一定會侵蝕原本預期的「獲利率」。

一般銷售人員在面對潛在外幣保單的購買者時，都會請金融消費者填寫下面這張「以外幣收付之非投資型人身保險客戶適合度調查評估表」。

讀者朋友可以在買外幣保單之前，問問看自己：家人經常到使用美元的國家旅遊嗎？有確定會到使用美元的國家退休、長住和生活的計畫嗎？未來要在國外置產嗎？未來子女一定會到國外求學而會用到美元嗎？未來有到國外經商的打算嗎？如果再三考慮之後，真有配置外幣資產的需求，再行購買外幣保單。如果以上的答案都是否定的，就真的應該要重新思考買外幣（美元）保單的目的何在了？

不被「保單即將停售，不買可惜」的理由所蒙蔽

各位應該有聽過理專或保險業務員很緊急地打電話給你，好康道相報地說：「這張保單即將要停售了，額度有限，現在所有人都在搶買，趕快也幫你規劃買一張！」或者是說：「之後推出的新保單的『利率』一定會更低，現在不買，錯過可惜！」但是，如果以上的問題沒有仔細想清楚，就像在搶購百貨公司週年慶限量的商品一般，貿然買了不適合自己和家庭財務規劃的外幣保單，不但沒有買到保障，還因此而蝕本，不就是賠了夫人又折兵？更何況，如果現在的指標利率已經處於歷史底部區，未來利率往上走升的機會比往下走的機會大得多；既然如此，未來保單的預定利率更有可能提高，保費將會更便宜，那麼現在所謂「即將停售」的「高」預定利率保單，也就沒有那麼吸引人了！

《3天搞懂保險規劃》。圖／寶鼎出版提供

最後，還是要提醒讀者們，外幣保單跟銀行的定存是不一樣的。由於外幣保單需要持有一段較長的時間；因此，就算你預期所持有的外幣即將升值，也不可能立即出脫賺取匯差。買外幣保單應該要回歸到需求規劃，做好功課，絕不要人云亦云，才不會因為某些突發狀況，不但沒辦法保本，反而因為匯損或解約金而虧本，最後面臨高交易成本、高匯兌風險兩面雙輸的窘境！

(本文摘錄自《3天搞懂保險規劃》，寶鼎出版，未經同意禁止轉載。)