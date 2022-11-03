無痛存到100萬！他不藏私曝光方法：簡單「三招」就可達成

YouTube頻道《77老大》分享，不辛苦但又能維持生活品質的「無痛苦存錢法」，想要錢變多有「三招」，只要能堅持且持續執行下去，就可以越快達成第一桶金的目標。

1.賺的多

誰都想要錢越多越好，但偏偏老闆不是這樣想，所以賺的多要靠自己來完成。

馬上賺的多

除了中獎樂透之外，必須要透過工作的時數拉長來增加，但如果公司無法讓你加班賺錢，就要利用閒暇的時間多打工幾個小時。（跑外送、發傳單、手搖飲、幫忙拍照、排隊買球鞋、當保母...等）

可以的話盡量去尋找自己的興趣做，還可以培養一些自己的專業；一天多花1-2小時，或是將本來在假日補眠的時間分配去工作，這樣不太會感覺到生活影響太大，但是每個月要增加5千至一萬的收入，真的不是難事。

只要稍微踏實、肯幹一些，馬上就能從現有的收入當中，再提高一級。

半年後賺的多

如果不想靠增加工時來賺錢，那可以想辦法讓自己的「單位時間收入提高」。

王品董事長戴勝益說過「月薪五萬不要存錢」，意思其實不是要把錢花光，而是賺的不多的情況下，硬要用儲蓄來致富，倒不如拿錢來投資自己；半年之後讓自己的單位時間薪水提升。

如果自己的公司升遷很容易，那又好好用半年的時間增加技術、專業，甚至很多人利用假日或晚上進修再拿個文憑；做美編可以上設計課提升自己作品；跑業務的多跟前輩請教、拓展自己的人際圈，等到下次考核，就是比別人優秀、上進，那老闆就沒有理由提拔的對象不是你。

不幸遇到不賞識自己的慣老闆，或者公司加薪空間很少，那恐怕就要投資自己「創造斜槓」，把興趣想辦法轉換成錢。

2.存的多

想要存錢要先學會怎麼花錢，要買東西之前，先想好兩次再買，因為每個人生活當中至少有四分之一的錢忘記花在哪，花這些錢基本上也沒有感到心情愉悅；寧可花錢去過一個難忘的生日，存錢去一趟想要的旅行，也不要常常當下衝動購物後，買了用沒幾次就放角落積灰塵的物品。

不要嫌錢小就不管理，連錢包都管理不好，如何管理自己的人生。

豬公撲滿存錢法

小額零錢存下來，一年下來也能夠「積少成多」。圖片來源/ingimage

準備一個豬公撲滿把1、50塊零錢投進去，至於5、10塊以及鈔票留著用，這樣下來發現一天可以至少存50-80元，一年下來可以多存下2-3萬。

月初存錢法

每個月一領到薪水的時候，就是規定自己存下一部分的錢，一定有領到薪水的時候存，不要想說之後存，錢都花了再硬存會很痛苦。

找一個平常不會用到的戶頭，設定自動轉帳，時間長久累積下來，就可以存下一筆很可觀的錢。

3.簡單投資

奉行三等份投資法，一個月把花費生活娛樂的部分扣除，然後存下來的錢分成三份：

1/3絕對拿來定存：這筆錢是隨時能領應急用的，生活中總會有一些無法預料的事。 1/3衝高風險：例如虛擬貨幣、期貨、基金。 1/3拿來存股：每個月就是固定存1萬，買一支體質健康財報漂亮的股票；漲開心，跌了可以買進的張數又增加，不論漲跌起落都可以心情都能保持「雲淡風輕」。 因為不是拿吃飯錢去賭，現在已經存股3年多了，也真正有感覺到財富增加的開心。

以上是給小資族的建議，不要去嫌太小的錢不屑賺，也不要因為太少的錢就懶得省，也許現在對你來說買房買車遙不可及，但從現在開始做出小小的改變，兩三年之後，就會發現這些目標就在眼前。

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