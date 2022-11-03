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美元看俏！「我想解保單改美元定存？」曝投資理財3大問題

聯合新聞網／ 李 雪雯
最近不少網友因為美元升值，興起了「解保單，改存美元定存，或其他高息金融商品」的念頭。圖為示意圖。本報資料照片
最近不少網友因為美元升值，興起了「解保單，改存美元定存，或其他高息金融商品」的念頭。圖為示意圖。本報資料照片

最近，有不少網友，都在向筆者詢問「解保單，改存美元定存，或其他高息金融商品」一事。因為被問的頻率太高了，所以，想藉此專欄一併進行解說。

話說因為美元持續升值，也使得各大行庫大幅度地調整今年的存款吸收策略。而根據各大行庫的最新統計數據，截至9月底止，各大行庫的美元存款餘額，總計已接近1500億美元（超過新台幣4.7兆元）。合計今年前三季，單單是八大行庫，美元存款就增加超過131億美元（逾新台幣4000億元）。其中，更有超過半數的銀行，成長幅度接近或超過10%（https://money.udn.com/money/story/12926/6726918）。

相較之下，不論是台幣或外幣保單的銷售，就只能用「慘兮兮」來形容。根據媒體報導，壽險新契約保費從5月開始，已連續5個月不到600億元，累計前9個月的保費收入只有約6257億元，比去（2021）年同期，衰退超過20%（請見下圖）。其中最主要的原因就在於：美國聯準會已升息12碼（1碼等於0.25百分點）、台灣央行升息2碼，但壽險宣告利率多未跟著調整（https://ctee.com.tw/news/insurance/740784.html）。

以下圖為例，就可以看出來國人「棄美元保單，改就美元定存」的關鍵，就在於「兩者的『利差』實在太明顯了」。年初時，美元躉繳理財型保單的內部報酬率（IRR），還有1.34%，遠高於美元一年期定存利率的0.22%。但自7月份開始，因為FED不斷升息，兩邊的利率開始「彼消我長」（甚至，最近還有銀行推出美元優存方案，利率最高上看5%：https://money.udn.com/money/story/12926/6726918）。美元保單的報酬率（IRR）與美元定存利率之間，更出現負值。

圖、今年前9月，美元躉繳理財型保單報酬率，與美元定存利率之間差距：

說明：PIRR是以市場當時銀保通路的熱銷新商品為例

因為，目前壽險公司的宣告利率，普遍在3%左右，且在金管會的「嚴厲看管」之下，一直無法再往上提。就算10月31日，有多家壽險公司為了搶救低迷的買氣，「全面調升」多張保單的宣告利率（https://www.chinatimes.com/newspapers/20221101000164-260205?chdtv）。

但事實卻是：幅度不過是0.05%而已，根本就是「有調，等於沒調」。就算以最高宣告利率3.45%為例，由於宣告利率不等於保單的投資報酬率（年化複利報酬率，又稱內部報酬率：IRR。理由請見以下「問題二」），實際IRR遠比3.45%還要低。

至於現在銀行的美元一年定存，利息就有三趴。一比之下〈台幣保單當然就失色許多。也難怪有許多持有台幣保單多年、沒有解約金問題的保戶，才會想到「解台幣保單」，改換其他金融商品（例如美元定存或美元計價優質公司債等）。

不過，回到文章開頭所提到的市場現象，筆者認為其實更突顯了以下幾個長久以來，國內投資理財大眾表現出來的迷思及錯誤，想要在此一同與讀者們分享及進一步深思。

問題一、賺配息、賠本金。長期以來，國內理財大眾一直就有「賺了高配息，卻賠了本金或匯差」的問題。因為在他們心裡，只有「保本、保息」這兩大意念，卻完全沒考慮到價格變動或匯率風險。

在投資理財的領域中，報酬率與風險可控，絕對是同等重要的。但是長久以來，民眾就一心只考慮「高配息」，卻完全忽略其背後所隱藏的「本金損失風險」。

筆者不是說「配息率高」不應該是重點，只是從「凡投資，必有風險」的角度來看，單單只考慮高報酬，很有可能先未嚐到獲利的甜美果實前，就先讓自己嚐到虧損的苦果。

也就是說，對於想要獲取穩定現金流的民眾來說，首先應該考慮的是投資標的的「違約率最低」，其次才是「眾多標的中配息率較高的一個」。假設弄錯順序，就很有可能發現最近許多投資人所面臨的「配息嚴重吃到本金」的窘境。

例如之前，有媒體引述（https://udn.com/news/story/7239/6727224）國際三大信評公司之一Fitch官網顯示數據，2021年全球各評級企業債的違約率出現極大差異。全球A與AA級債券的一年後違約率皆為零，也就是說完全沒有違約事件發生。若再將時間往前回溯30年，從1990至2021年，全球A級與AA級債券的違約率也都僅有0.05%，低於BBB級的0.12%，更大幅低於B級債的2.09%。

而這些以美元計價高優質公司債的「票面利率」也還不差。以8月才發行的7年期台積電美元計價公司債為例，票面利率還有4.125%（請見下圖）；至於債信堪比美國的蘋果公司企業債，也有3%左右的水準。對於中期想要有穩定利息收入的民眾來說，絕對是比美元定存要好的選擇。

資料來源：bondsupermart

問題二、弄錯「報酬率」。先講重點，投資人一定要記得：（股票）殖利率、宣告利率…等，絕對與收益率或配息率「不能劃上等號」。但說來不誇張，筆者常常遇到把保單預定利率，或是宣告利率，當做保單投資報酬率（內部報酬率IRR）；或是把股票或債券殖利率，就當做實際報酬率或票面利率來看。

事實上，無論是保單預定利率或宣告利率（特別是利變壽險），絕對不等於投資報酬率（IRR）；債券的殖利率（其與債券價格走勢相反，殖利率越高，代表價格越「低廉」），主要是計算價格之用，也不等於債券持有人計算每一期利息金額的票面利率；至於股票（或ETF）殖利率，當然也不等於投資報酬率（IRR），且只要股票或ETF的價格繼續往下跌，殖利率反而會竄高。

個人之所以舉出以上的事實的目的，就是為了提醒讀者：假設分不清楚實際報酬率的算法，卻隨著業務員、理專或媒體、社群上「人云亦云」的建議，並將錢「轉來轉去」，恐怕先沒得到實際的收益，反而因為轉換而折損掉許多費用及成本，不可不慎！

以定存為例，在高通膨的環境下，定存的收益是絕無可能打敗通膨的。更何況在台幣不斷貶值之下，除了換匯的損失外，還多了定存到期後的資金閒置成本。

問題三、期間長、短「不匹配」。這是指「投資期間」與「資金需求」之間的「不匹配」，例如原本該是屬於長期投資的需求，卻用短期的投資理財工具來因應。

對此，筆者一直非常困惑與不解。但後來，筆者終於搞懂了，為何國人在投資理財問題上，會出現這種「以短支長」的問題。其理由在於：選擇短天期金融商品，才能夠「且戰且走」，讓自己擁有最大的彈性。

但是，每一個人所賺的每一分錢，若不是立即用做消費，就一定是有特殊的目的、需求與期間的。錢不是準備用來，做為退休後生活費或長照支出，就一定是短、中期的理財需求，像是換車、買房等。不太可能有一筆錢，是理財大眾完全無法定義期「目的及使用期間」的。

假設會出現「一筆錢，不知何時會用到」的情形，不是當事人缺乏理財規劃的概念，就是根本忘了人生理財規劃中，還有一個人生最後、最重要，且所需金額可能最高的「退休規劃」的目標存在。

也就是說，假設是為了退休規劃而準備的錢，理當就該透過長期積極性的投資，以獲得較大的資產增長，而非選擇非常保守的固定收益型工具（別忘了「強調配息」的0056，長期年化報酬率，就是不如「不強調配息」的0050）；如果是短、中期（例如5年後子女要出國唸書）的理財目標，且這個計劃所需的金額，不容許有任何「打折」，就只能找最最保守，絕對可以「保本兼保息」的標的。

但事實上，許多投資理財大眾反而是「顛倒做」：該要放長的資金，不透過積極投資生利，反而是將時間「分段」，並去買極為保守的儲蓄險；對於短、中期要完成的理財目標，例如換車或裝修房子，則是買高報酬，但風險高的標的，像是投資個股，或是買高收債。

要不然，就是聽了業務員的說詞，先買一個自認為報酬率高的儲蓄險，或是保本型商品，卻沒考慮這筆錢的運用。一旦中途急需一筆錢時，就只好忍痛把保單解約，並損失掉一筆解約金。一般在繳費期滿之前解約，保戶都拿不回原投入本金，更何況是「利息」？

過去就有讀者，這麼問筆者：如果是退休族，希望擁有每月穩定的收入來源，應該把資金擺在20年或30年的公債上，不用去管期間的債券價格波動，只要每半年或一年，獲得穩定數額的利息就好。那麼，如果我現在買了票面利率四趴，但未來升息後，所發的長天期公債票面利率有五趴，那我不就虧了嗎？

面對這個問題，筆者只能說：凡人並非神佛，沒有人能夠知道未來利率是往上升？或是升了之後，長期還是會降。這就跟在海邊揀貝殼一樣，你有可能越揀越好，但也有可能越揀越差。

舉實例來說，假設民眾退休後，每月就是需要最低2萬元的生活開銷。那麼在購買長天期債券時，就只要考慮「能不能達到此一配息」問題。而不是老在想：下一個標的（報酬率）會更好。

這是因為，當一般大眾常常是「以短支長」，也就是不斷地用短天期的金融工具，來解決長天期的問題，就有可能面臨以下的問題：短天期金融工具到期後，很有可能找不到更好的標的，甚至在最差的狀況下，可能連自己最基本的退休生活費需求，都無法滿足。

如果是以退休為目的規劃，因為準備的時間不會很短，個人既不建議美元定存，也不建議中期優質公司債，理由很簡單，一是因為「期間不匹配」，二是因為「債券的長期報酬率，不如股票投資」。

當然，債券投資的獲利來源有二：其一是買賣價差，其二則是單純領取票面利息。對投資人來說，兩樣都賺到自然最好，但是，「利息與價差都賺」的情形要看機運，不是隨時都能遇到。但相對來說，只要債券「不違約」，票面利息絕對是投資人可以十拿九穩的來源。

所以，筆者比較建議在債券投資部分，應該優先以「個人資金擺放時間長短」為依據。假設是長期資金需求，例如是為了求取退休後，得到固定的現金流收入。那麼，購買長天期優質債券，再定期收取利息，恐怕才是最適解；又假設是中期資金需求，例如五或七年以後，子女要去美國唸書（有美元需求），五或七年到期的美元計價優質公司債，理應是最佳選擇。

最後，筆者想花點篇幅，談一下有位讀者的提問：現在不論台、外幣保單的「賣相」都不好，真的就不值得買了嗎？個人的回答是：如果有保單需求，任何時間都絕對是最佳買點，特別是有純壽險保障需求的民眾。

那麼，什麼是「純壽險保障」需求呢？筆者認為，不論是有家庭重責大任在身，或是有資產傳承考量的民眾，「能不能用同樣一筆錢，買到最高額的保障」，那才該是民眾唯一要考量的重點。

《免責聲明》本專欄所提供之資訊，均由作者自行蒐集並撰寫完成，所有觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。若有引用數字及相關計算，均已力求精確，惟不保證其正確性，也不作為任何投保或購買的建議，對此不負任何法律上的責任。另外，本專欄版權所有，轉載請註明出處。

《延伸閱讀》

李雪雯的健康財富百寶箱》（若讀者有相關投資理財問題，也歡迎在此專欄或以上粉絲團留言，個人將盡力、盡速回覆），在《聯合新聞網》刊登超過1星期的文章，將會轉貼在「個人部落格」中

定存 美元 保單 匯率 配息 債券 李雪雯

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