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愛莉莎莎曝投資妙招「花錢就算投資」 網愣問：真假？
Youtuber愛莉莎莎先前賣掉萬華小套房，還透露「有小賺一些收入」，因此又「小房換大房」，讓不少粉絲佩服她的投資方式。日前就有網友發文表示，愛莉莎莎曾說自己投資的方式是「花錢就算理財」，讓她好奇「這也算是理財法嗎？」
一名網友在Dcard發文表示，愛莉莎莎曾貸款800萬買一間萬華小套房，事後房貸還得差不多了，就「以小換大」買房，被問到如何「投資理財」，她指出「拚命賺錢，然後把錢花掉」就算是投資理財了。
於是，原PO好奇「賺錢然後花掉，這可以算是一種理財法嗎？多數人的日子是否這樣過呢？」
對此，網友分析「愛莉莎莎是滿足自己日常的剛性需求，雖然把錢花掉沒錯，但是多數花掉的錢是拿來繳房貸的，其他才規劃來滿足生活，這樣算是正向投資」、「夠會賺錢就沒什麼一定要理財的問題」、「她花錢享受，可以拍成影片，花錢買房、裝潢都可以拍影片，對她來說確實是一種理財方法啊，又可以享受，又可以賺錢何樂不為？」、「網紅理財法看看就好，不是適用每個人」。
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