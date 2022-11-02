家裡經濟支柱說倒就倒！袁惟仁帶給我們的生命震撼教育...該如何買保障

54歲音樂人袁惟仁（小胖老師）4年前因為不慎跌倒引發腦溢血昏迷，送醫救治後，至今仍臥病在床成為植物人……；這位音樂人以其正值中年、還算年輕的年紀，卻無法像一般人正常生活，著實讓人掬一把同情淚！

袁惟仁在病發前，即是無數紅遍大街小巷的音樂專輯幕後推手，其以傳唱一時的音樂作品紅遍兩岸三地、為他賺進大把鈔票，正當事業前景一片看好之際，卻因為一次突發意外事故倒下了，可謂頓時從天堂掉入地獄……。有關袁惟仁的病況，近來廣受媒體報導而時有耳聞，就在不久前，網路誤傳他已病逝的消息，所幸後來證實只是烏龍一場，至今仍臥病榻。

買保險不是為了去世而買，而是為了明天要活下去！

據了解，袁惟仁因病倒下後，期間全仰賴外界資助以維持基本生活（每月約有新台幣4萬元作為看護費和營養金）；看到這裡，不禁想著：即便像是袁惟仁這樣高收入的音樂工作者，也無法負荷沉重的住院醫療與看護費用，更何況是如你我的一般人？一旦不幸倒下，如果單靠儲蓄，足以應付接踵而來的日常開銷和醫療支出？

答案絕對是否定的！這裡，小編想要引述一段話說明保險的重要性：「買保險不是為了去世而買的，買保險也不是為了今天有人要走，而是為了明天有人要活下去！」尤其每個人都免不了要經歷生老病死、走一回人生，如果能善用保險加強保障、防患於未然，有了保險金的支持，也不致手忙腳亂、不知所措，甚至自暴自棄、一蹶不振。

「保險規劃是絕對必要的，否則一旦發生不可預測的重大事故，就算有百萬元的存款也很快就會燒光。」以袁惟仁致病的腦溢血來說，相信小花平台忠實讀者應該不感陌生，先前專題文章已多有深入報導，近幾年國內多位名人與腦溢血連上關係，除了「三金影帝」吳朋奉、玉山金控科技長陳昇瑋因為腦溢血猝逝外，另外還有知名藝人納豆與袁惟仁一樣，也是因為突發腦溢血打亂人生步調；不過，比較幸運的是，納豆經過緊急救治後停工休養，目前正逐步重回生活正軌。

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規劃好保障，不用再怕不小心有個「萬一」！

小花平台保險顧問指出，以治療負擔驚人的腦溢血為例，考量到這類病患再住院或是超長住院的情形相當普遍，加上今天發展快速的醫療科學，臨床上有愈來愈多需自費的新型手術、醫材，價格不斐也並非人人都負擔得起，在醫療保障規劃上，建議首要任務是為自己建構基本的風險防護網，其中像是日額型醫療險和實支實付型醫療險必不可少，主要轉嫁潛在較大的傷病風險。

小花平台保險顧問進一步說明，隨著醫藥科技不斷進步，需要住院治療的天數相較以往減少，病房費額度通常落在新台幣1,000元至2,000元之間，這其中需要考量的重點，不外乎因為住院需要請假的薪資補償（該額度給付足以應付補貼部分薪資），建議依照個人需求做適度的調整。除此之外，也不要忘了還有重大傷病險也能轉嫁風險，根據健保重大傷病卡資格，理賠一次性的保險金，理賠金額從50萬元至數百萬元不等（自110年7月起，改為憑健保重大傷病卡或是診斷證明兩者取其中一項即可獲得理賠。）

最後，小花平台保險顧問強調，買保險最大的優勢就是「可以利用少少的錢轉嫁大大的風險」，並能有效保障意外、癌症、重大疾病或是傷病、失能、長期照顧等，「規劃好保障，即便真的不小心有個『萬一』，至少也不會拖累家人。」