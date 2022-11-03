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錢要花在刀口上！醫療險怎麼買？留意3原則

聯合新聞網／ 小花平台保險+
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台灣人愛買保險在全球排行榜上有名，根據保發中心最新統計，國人平均壽險保費支出為新台幣12.7萬元，其中人壽、年金保險投保率為264％，顯示每人至少有2張以上保單，除了常見的儲蓄險、增額還本險外，值得注意的是，醫療險保單更是其中最受青睞、銷售率最高的保險商品。

只是，怎樣買醫療險，才能不當冤大頭？尤其是小資族保費預算有限，更要懂得精打細算，小花平台保險顧問建議，買保險先求有再求好，在投保時掌握3個原則做思考：保額夠不夠、有沒有得賠及保單好不好；以近來深受民眾青睞的實支實付型醫療險為例，低保費且保險範圍較大，不失為轉嫁突發風險的好工具。

以下小花平台保險顧問特別指出，在選擇實支實付型醫療險時，需要留意3個投保重點：

重點1、一定要有「保證續保」，否則你的保險可能會中斷喔！

根據內政部公布去（110）年簡易生命表顯示，國人平均壽命為80.86歲，其中男性為77.67歲、女性為84.25歲。目前市面上各家保險公司推出的實支實付型醫療險多屬定期型附約，愈年輕購買定期險有其一定的優勢：保費便宜、保障也高，但是從字面上看，所謂的定期險是指限期繳費、保障也限額的險種？當然不是！只要投保的定期險保單條款上有註明「保證續保」，而保戶也願意繳費的情況下，則保險公司必須繼續提供保障。

重點2、別以為診斷書上有寫手術，就一定會理賠手術費喔！

隨著醫療科技日益進步，有愈來愈多傳統認知的手術都改以門診手術治療，最常見的像是白內障微創手術即可在門診完成；換句話說，並非所有的手術都需要住院，也不是所有的實支實付型醫療險都會將門診手術列為保障範圍，建議一定要挑選有理賠門診手術的實支實付型醫療險，以免除「既然沒有住院的『事實』，實支實付型醫療險就不會理賠」的疑慮。

此外，針對這個重點，小花平台保險顧問另也特別提醒，並非所有的「自費」項目，實支實付型醫療險都會理賠給付，民眾在投保前一定要好好看清楚保單條款內容，以免後悔莫及。

重點3、醫療雜費額度要高、愈高愈好，才能有效補破網！

根據健保局的統計，一般住院醫療花費中的病房費占了23％、手術費占了13％，其他還有除去病房費和手術費之外的醫療雜費，占了最大宗64％以上，顯而易見，最容易造成病患財務壓力的就是醫療雜費了！

國人為了有更好的術後生活品質，經常選用自付差額醫材。據了解，健保署目前開放10種自付差額醫材類別，包括：人工水晶體、人工髖關節、人工心律調節器、冠狀動脈塗藥支架、腦脊髓液分流系統、生物組織心臟瓣膜等，總計436項自付差額醫材，其中冠狀動脈塗藥支架截至今（111）年9月使用占比高達67.8％，腦脊髓液分流系統更是3、4年以上使用占比都維持在80％以上，顯示使用患者人數眾多。

最後一個投保重點，小花平台保險顧問特別指出醫療雜費的重要性：「因為它的理賠範圍，沒有其他保單可以取代！」以手術費用來說，另有手術險可以補貼支出，但是自費金額從數以萬元起跳，可以由實支實付型醫療險理賠。

▌原文出處：

醫療險怎麼買？留意3原則！

醫療險 手術 保單

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