「我幹嘛去買XX股票！」愧疚感是熊市憂鬱典型症狀 你該如何緩解？

摘要 1. 金融市場低迷會影響心理健康！根據美國散戶協會（AAII）統計，投資人現在的情緒，是該調查35年歷史以來最悲觀。 2. 市場心理學專家史考特（John Schott），首次提出「熊市憂鬱症候群」（BMDS）一詞。相關症狀包含：悲傷、睡眠障礙、專注力下滑、愧疚、易怒、沮喪、腸胃問題等。 3. 若要對抗或避免熊市憂鬱，維持客觀、耐心和冷靜很重要。可嘗試方法像是：不要一直盯著投資組合，不要太關注新聞，不要糾結自己的所作所為。

看見股市一片綠，聽到指數又重挫收盤的消息，讓你確診「熊市憂鬱」了嗎？

戰爭、通膨、社會兩極化、股市暴跌、地緣政治擔憂……自二戰結束以來，這些前所未見的風險因素正席捲而來，讓金融市場陷入低迷。與去年的牛市榮景形成強烈對比，根據美國散戶協會（AAII）每週統計，投資人現在的情緒，是該調查35年歷史以來最悲觀，看空前景居多。

不過，這不僅關乎財富流失，甚至，真的會對投資人的心理健康產生負面影響！此時此刻，若你面對市場跌勢不止，心情也只能用一個「慘」字形容，又該如何應對？

熊市憂鬱症候群，找上門了嗎？

首先，可以先察覺自己是否罹患了「熊市憂鬱症候群」（Bear Market Depressive Syndrome ，BMDS） 。

心理學在經濟學上本就扮演重要角色。1998年，退休精神科醫生、同時是投資組合經理人的市場心理學專家史考特（John Schott），首次提出了該用詞。相關症狀包含：悲傷、睡眠障礙、專注力下滑、愧疚、易怒、沮喪、腸胃問題、頭痛等。

「我之前幹嘛買（某支股票）？我怎麼沒賣掉？」比起接受股市上下震盪，更多的是自我責備；尤其，過去10年牛市的逢低買入策略，不再奏效，讓沒有經歷過長期低迷的年輕人，更可能歷經某種認知失調。

其實，許多人都有遇過上述一些症狀，連交易員也不例外。在美國知名商戰影集《金融戰爭》（Billions），劇中避險基金公司就聘請了溫蒂．羅茲（Wendy Rhoades）一角，擔任交易員的心理醫生與績效教練，目的就是協助他們在高度壓力下，也能維持理性，獲得好表現。

史考特指出，市場泡沫主要來自心理因素，而非金融因素。漫長的牛市後，投資人在熊市期間往往拒絕承認。從心理學角度來看，這個現象的部分原因，正是人們試圖對熊市憂鬱有所防衛。

黎明終將到來！別讓情緒控制你

若發現自己可能罹患了「熊市憂鬱症候群」，這時保持理性與冷靜很重要！Fortune Recommends、Smart Money等國外理財網站整理了一些方法，協助投資人力抗焦慮與恐慌，不讓「情緒」代替客觀理性做出投資決策。

第一，知易難行的「三不」原則——不要一直盯著投資組合，不要太關注新聞，不要糾結自己的所作所為。

投研機構Leuthold Group首席投資策略師鮑爾森（Jim Paulsen）指出，與之前的衰退不同，如今在社群媒體盛行的助長下，加速散播恐懼狂潮。新聞24小時不間斷報導，造成資訊過載，有專家比喻這根本是「消極迴聲室」（echo chamber of negativity）。

熊市時，市場劇烈波動，難以預測。因此，持續監控下單軟體，或是念茲在茲本來應該、不該怎麼做，只會擾亂情緒，促使做出不合理的投資決定；反之，試著忍住一直想看新聞的衝動，稍作休息，專注於其他事情，其實對心理更有益。

第二，對於長期投資者而言，在危機時期無所作為，就是可以培養的最偉大技能之一！根據基金公司Hartford Funds的數據，股票在熊市平均下跌36％，在牛市上漲110％；熊市平均維持289天，牛市則長達991天。所以，客觀、耐心和冷靜，才是關鍵。

最後，如果上述減少恐慌的技巧效果仍有限，則可嘗試冥想、瑜珈、深呼吸等放鬆運動，讓身心靈獲得平靜。

其實，負面情緒指標，代表市場上的賣家越來越少，所以被視為看漲訊號之一。如同電影《黑暗騎士》有句經典台詞：「黎明前的夜晚最為黑暗。」而黎明終將會到來。

資料來源：Reuters、Fortune Recommends、Smart Money、Yahoo News

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