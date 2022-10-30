月底又吃土了嗎？ 三特徵看出「會不會存錢」的人差異在哪

許多人都有發財致富的夢想，然而是否能夠變成有錢人，與理財、儲蓄的習慣密切相關。如果用錢老是沒有規劃，那麼賺再多也不夠花，當然無法累積財富。日本網站「美人百花.com」最近就分析能維持儲蓄的人，在日常生活上有什麼不同的差異。

差異一：領錢時就擬定好計畫

對無法儲蓄的人而言，身上的錢總是想花就花，對財務狀況毫無規劃。因此老是在發現錢包見底時，就去找ATM領錢。但能夠儲蓄的人，每次在領錢的時候，都會規劃好這些錢預計會怎麼花，會花多久，因此在ATM領錢的間隔也相對固定。

差異二：不做無謂的應酬

對無法儲蓄的人而言，如果有應酬邀約進來，往往只要自己也還有時間跟閒錢，就毫不思索地答應下來。但對習慣儲蓄的人來說，會評估這種應酬的必要性，如果能藉此獲取情報，或者與某些重要人物打好關係，那麼才會赴約，否則就寧願把錢和時間省下來。

差異三：願意投資自我

懂得儲蓄的人，會瞭解到錢留著不是為了死存錢，更是鍛鍊新技能、培養自我視野的重要資源。因此會存錢的人，也相當願意將錢財花在學習上頭。但若是不懂得儲蓄的人，往往看到什麼買什麼，只要沒花光就不當一回事，造成許多無謂的花費。