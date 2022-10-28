追大女主劇也追女力！請妳想一想：如何投保致富？

有追劇的朋友，應該不難發現近期有不少以女主角名字命名、以女主角為劇情中心的「大女主劇」，打破過往男為主、女為輔的傳統劇情安排，除了著墨於人物刻畫，喚起觀眾的心理共鳴外，這些大女主的女力迸發，更是魅力破表！其中最讓小編留有深刻印象的要屬韓劇《為何是吳秀才》和陸劇《長歌行》：

《為何是吳秀才》講述只追求成功變得冷酷無情的菁英律師，如何轉變為擁有溫暖情感的律師的過程，吳秀才為了守護自己的理想竭盡全力的努力和付出，這份勇於追求夢想的熱情與幹勁，讓小編很是欣賞。

至於《長歌行》以初唐為背景，主要講述了永寧公主李長歌隱藏身份流落民間，在個人恩怨與國家大義中，放棄私怨、以國家利益為重自我成長的歷史故事；劇中李長歌英姿颯颯、不讓鬚眉，帥氣十足的女性風範，也讓小編心嚮往之。

善規劃＋會理財，聰明女性多愛自己一點！

說到女力，今（111）年底九合一大選比起往年，多了許多女性參選人，甚至是爆炸性角逐……；隨著女性自我意識抬頭，紛紛踏入職場、追求自我實現，超強女力來勢洶洶。

根據行政院公布「2022年性別圖像」顯示，國內中高齡女性勞動力參與率達到52.3％、創下近10年來新高，其中女性立委占比逾4成，並創下歷史新高，甚至是亞洲第一。

此外，值得注意的是，從圖像可以看出，國內整體女性勞動力參與率部分，高峰年齡主要介於25至29歲之間、之後年齡愈大則逐步下降，尤其50歲以後遠低於美國、日本及韓國等主要國家。歸結其主要原因，還是脫離不了傳統對於婚姻和家庭的多方考慮，而這也是導致女性年紀愈大、勞參率愈是下降的主要原因。

說到女性族群在進行保險規劃時，不論是已婚未婚、有子無子，小花平台保險顧問建議，首先掌握好2大方向：其一是定期檢視保單，避免重覆購買；其二是以保險的保障功能為主、保險的投資功能為輔。此外，在今天「女力崛起」的時代，小花平台保險顧問也提醒，聰明女性要懂得善用保險理財功能，為自己帶來更多桶金，以下整理先前在小花平台專欄曾經提出的專業投保攻略：

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