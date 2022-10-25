堅持上班的「5個好處」！ 她：是安全又最簡單的決定

YouTuber巧玉過去是一名公職人員，因為人生的規劃而選擇離職當自由工作者，她依據過去的經驗於YouTube頻道《極簡姐姐 巧玉》中分享，5點當上班族的好處，也分享選擇當自由工作者的優勢。

以下為影音內容：

離職這陣子所體會到過去當上班族的好處，如果正在思考要不要離職靠自己，可以看看影片再做決定。

一、生活作息非常規律

上下班都需要打卡，真是一件讓生活規律的好幫手，如果不用打卡就可以自由進出公司，可能每天中午過後才會出現在辦公室。

這也是為什麼當初自己沒有為金錢煩惱之後，卻沒有馬上選擇離職的原因。

如果不需要上班了、生活也沒有目標，也沒有事情可以做，真的會每天癱軟在家裡。

且下班打卡這個動作，也象徵著把工作放在辦公室裡面，回家通勤的路上讓自己的心情沉澱一下，可以把工作跟生活有很明確的劃分。

相比之下在家工作就會隨時想到工作上的事情，很容易就工作到忘了休息，忘了把工作跟生活給區分開來。

二、可以見識到各種人事物

外出上班可以接觸到各式不同的人。圖／ingimage

上班的時候需要大量接觸人群，在過去的上班經驗中比較容易遇到生活有困難的朋友，看過欠一大堆債務、需要政府的給付、領取補助才可以過生活的人。

這些人會啟發自己去獨立思考，這些人過去的人生經歷了什麼事情，遇到了什麼困難，自己將來會不會也遭遇到這樣子的挑戰，倘若遇到了會如何去規劃自己的生活，所以在上班的時候，各種的見識跟見聞，真的讓自己開始獨立思考很多事情，更有機會深入思考自己真正想要的到底是什麼。

三、有固定的薪水和保障

自由工作者的困擾有時候並不是缺案子，而是要接到一個適合的案子，且在工作上面的努力，也不會馬上就看到成效。

但是過去在上班的時候，上班若是一天不做事情，好像就賺到一天的薪水了；自由工作者一天不做事，就等於少賺了一天，既不能浪費也不能裝忙，因為浪費的是自己的時間。

有在上班的人都知道，公司會提供最基本的保障，像是勞保、健保、勞退，工作上面也會接觸到相關的資源和人脈可以幫助自己。這些優勢相比於自由工作者都需要自己承擔比較高的成本，才能獲得這些社會型的保障或是資源。

說點實際方面的，上班族還可以省下一筆水電費，不過在家的自由工作者就可以省到通勤時間和交通費。

四、多喝水多上廁所的好習慣

身體的代謝、賀爾蒙的分泌，還有身體的血液循環，全部都和水份有關係，多喝水還可以幫助瘦身，所以沒事多喝水好處多多。

最近自己也在練習養成喝水這個習慣，目標是希望每天都要喝到身體基礎代謝的2公升水份，如果身體的水份不夠，大腸就會去吸收大便中的水份，這樣子身體感覺不是很健康。

五、有同事的陪伴與支持

過去公職的生涯中，最大的幸運就是遇到天使般的主管，不只教導怎麼處理工作上的問題，也會很明確地點出自己還有哪邊需要改進還有修改，更分享了很多人生的道理，不管遇到什麼樣的困難，都可以在這個主管身上找到一種很安定的感覺。

這主管非常聰明、有能力，更懂得照顧後輩，高情商、高顏值、高智慧讓自己相當佩服，直到現在這主管依舊還是自己嚮往和憧憬學習的對象。

跟其他同事相處之間也算是非常融洽，即使離開了還是會保持聯繫、互相關心。

自由工作者的好處

自由工作者可以擁有比較多的「自主權」。（美聯社）

當然自由工作者也是有工作上面的好處，可以決定自己的工作內容、工作量，甚至要在哪裡工作，隨心所欲去做時間的規劃與安排，平日想要休息出門走走，就不用假日去跟別人人擠人；不喜歡和不適合的工作也有拒絕的權利，生活上隨時都可以保持彈性，去嘗試更多元的生活型態。

自由工作者所學習到的技能還有作品都可以不斷地累積，達到一個加乘的效果，雖然工作的收入不是那麼穩定，多少都會讓人覺得有點焦慮，所幸還好自己之前就有開始投資，建立起被動收入，也可以主動安排自己的工作進度，很多事情還是自己可以控制，再從來一次還是會選擇離職當自由工作者。

遇到難相處的上級怎麼辦？

遇到八字不合的長官，導致工作上面有些不順利，離職換工作會是比較好的選擇嗎？

其實在工作上或是人生中遇到問題，先不要去逃避，要先想想有沒有解決的方法，如果沒有去解決這個問題，即便換到下一個環境找了一份新工作，還是有可能遇到相同的困擾。

選擇當上班族或是一名自由工作者，這些都是個人的選擇，選了之後就自己去承擔，沒有絕對的對錯與好壞；如果還不知道人生到底要做什麼，那好好上班會是最安全又最簡單的決定，上班還是有不少的優點。

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