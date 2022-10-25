該不該給孝親費？極簡YouTuber收入變多卻「不養爸媽」 掀網論戰

擁有12.8萬追蹤數的YouTuber「NanaQ」，一直以來以極簡生活主義者自居，經常拍影片分享自己的生活風格和處事觀念，日前她發布新影片針對「該不該給孝親費」進行探討，更明言自己現在收入變多反而不再給孝親費，意外掀起網友論戰。

YouTuber「NanaQ」昨（24）日上傳一則主題為「我不養爸媽」的新影片。內容提及，她原先月薪22k時，每個月給父母7,000元到1萬元孝親費，後來經營自媒體與副業後收入提升，卻反而停止給孝親費了。她認為，「每個人都要照顧好自己，別想著要依靠他人，不要永遠都想著『未來我的小孩會養我』，這在婚姻關係中也同樣適用。」因此她主張人人都應該在還有能力賺錢時好好規劃晚年生活。

NanaQ也詢問了父親對於不給孝親費的看法，父親回應，「如果沒給那也沒辦法，要看年輕人自己本身的經濟能力，現在社會的氛圍跟以前不一樣了。」影片中她還援引一段李安的名言，「與父母的關係能夠彼此相愛就夠了，不必製造一個階級的觀念。」她希望藉此破除孝親費的迷思，呼籲大眾不要去羨慕或指責不給孝親費的人。

NanaQ認為，每個人都是獨立的個體，不該抱持「未來孩子會養我」的觀念。圖擷自Youtube

一派網友十分認同NanaQ的觀點，「就問問~明明日子還過得去，卻堅持要跟收入不高的子女收孝親費的父母到底在想啥呢？」、「我覺得孝親費確實是華人文化的一種濫觴，父母跟小孩如果是這種金錢才能建立起的關係，要不就是父母沒能力賺錢，要不就是錢看得比小孩重要」、「說得很好，完全是我的心路歷程」。

不過該影片也引來不少觀眾留言批評，「為什麼一開始賺22K願意給孝親費，現在賺比較多就變成『我不養爸媽』、『每個人都要照顧好自己』？」、「妳說的沒錯，每個人都是一個單獨個體，但妳沒妳父母生養，妳是石頭蹦出來的嗎？」、「既然這麼獨立，要不要把爸媽養妳的養育費還給他們？別把自己自私冠冕堂皇的包裝起來好不？」、「不想給還幫自己找一堆藉口」。