快訊

岳父是「印度比爾蓋茲」！英國新首相蘇納克妻子超狂背景曝光

最快下午就可用！熊好券2.0抽籤結果出爐 這張券中獎率最高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

該不該給孝親費？極簡YouTuber收入變多卻「不養爸媽」 掀網論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
極簡YouTuber「NanaQ」稱自己收入變多後反而不再給父母孝親費，掀起網友討論。 圖擷自NanaQ 臉書
極簡YouTuber「NanaQ」稱自己收入變多後反而不再給父母孝親費，掀起網友討論。 圖擷自NanaQ 臉書

擁有12.8萬追蹤數的YouTuber「NanaQ」，一直以來以極簡生活主義者自居，經常拍影片分享自己的生活風格和處事觀念，日前她發布新影片針對「該不該給孝親費」進行探討，更明言自己現在收入變多反而不再給孝親費，意外掀起網友論戰。

YouTuber「NanaQ」昨（24）日上傳一則主題為「我不養爸媽」的新影片。內容提及，她原先月薪22k時，每個月給父母7,000元到1萬元孝親費，後來經營自媒體與副業後收入提升，卻反而停止給孝親費了。她認為，「每個人都要照顧好自己，別想著要依靠他人，不要永遠都想著『未來我的小孩會養我』，這在婚姻關係中也同樣適用。」因此她主張人人都應該在還有能力賺錢時好好規劃晚年生活。

NanaQ也詢問了父親對於不給孝親費的看法，父親回應，「如果沒給那也沒辦法，要看年輕人自己本身的經濟能力，現在社會的氛圍跟以前不一樣了。」影片中她還援引一段李安的名言，「與父母的關係能夠彼此相愛就夠了，不必製造一個階級的觀念。」她希望藉此破除孝親費的迷思，呼籲大眾不要去羨慕或指責不給孝親費的人。

NanaQ認為，每個人都是獨立的個體，不該抱持「未來孩子會養我」的觀念。圖擷自Youtube
NanaQ認為，每個人都是獨立的個體，不該抱持「未來孩子會養我」的觀念。圖擷自Youtube

一派網友十分認同NanaQ的觀點，「就問問~明明日子還過得去，卻堅持要跟收入不高的子女收孝親費的父母到底在想啥呢？」、「我覺得孝親費確實是華人文化的一種濫觴，父母跟小孩如果是這種金錢才能建立起的關係，要不就是父母沒能力賺錢，要不就是錢看得比小孩重要」、「說得很好，完全是我的心路歷程」。

不過該影片也引來不少觀眾留言批評，「為什麼一開始賺22K願意給孝親費，現在賺比較多就變成『我不養爸媽』、『每個人都要照顧好自己』？」、「妳說的沒錯，每個人都是一個單獨個體，但妳沒妳父母生養，妳是石頭蹦出來的嗎？」、「既然這麼獨立，要不要把爸媽養妳的養育費還給他們？別把自己自私冠冕堂皇的包裝起來好不？」、「不想給還幫自己找一堆藉口」。

YouTuber 網紅 親子 金錢觀

延伸閱讀

沒小孩也沒房貸 雙薪頂客家庭再拚一間房還是日子輕鬆過？

母親過世後慈祥繼父突翻臉 「1招霸佔遺產」遭質疑：早有預謀

月薪35K給孝親費1萬遭怨「不孝」 他無奈：爸媽收租錢比我多

對帳單被打開⋯存款數字被父母看光 網笑：孝親費尷尬危機

相關新聞

該不該給孝親費？極簡YouTuber收入變多卻「不養爸媽」 掀網論戰

擁有12.8萬追蹤數的YouTuber「NanaQ」，一直以來以極簡生活主義者自居，經常拍影片分享自己的生活風格和處事觀念，日前她發布新影片針對「該不該給孝親費」進行探討，更明言自己現在收入變多反而不再給孝親費，意外掀起網友論戰。

五大台股一般型基金人氣王 統一基金橫掃冠亞軍

受到通膨居高不下、聯準會持續鷹派升息及外資賣超等影響，9月加權指數重挫超過一成。但許多長線投資人仍堅守長期投資原則，持續...

美股道瓊勁揚 分析師：台股拚反攻

美股道瓊指數終場勁揚417點，台股24日漲勢收斂，「萬三」關卡得而復失，終場收在12856.98點，分析師指出，美股今天...

5萬訂閱Youtuber月收入有多少？ 他公開數據：連法定最低時薪都沒有

5萬訂閱Youtuber，一整年廣告收入到底有多少？

前銀行員分析「有錢人三大特徵」：錢包紙幣永遠整齊乾淨

許多人都夢想能夠賺錢發大財，過上優渥的生活。然而是否能變成有錢人，也和一個人的性格息息相關。日本前銀行員近來就在媒體「All About」分析，表示那些存款破千萬日幣（約相當於新台幣214萬）的人，都有著以下類似的共通點。

為何成功人士每天都穿一樣的衣服？ 她曝「5個理由與好處」

為什麼有些成功人士每天都穿一樣的衣服，原因絕對不是因為省錢。YouTube頻道《極簡姐姐 巧玉》就表示，穿一樣衣服，可以減少不必要的決策之外，竟然還可以創立專屬於自己的個人形象。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。