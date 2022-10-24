5萬訂閱Youtuber月收入有多少？ 他公開數據：連法定最低時薪都沒有

5萬訂閱Youtuber，一整年廣告收入到底有多少？

YouTube頻道《知美JiMMY》公開後台真實數據告訴你，再加碼如何利用公式，去算出其他Youtuber的廣告收入。

以下為影音內容：

截止影片製作當下，知美頻道訂閱人數5萬4428人，最近一年（2021.10.01-2022.09.30），總共累積201萬3000觀看次數，獲得總收益14萬1251元台幣，等於每個月月薪1萬1770元。

Youtuber收入非常不穩定，到底有多不穩定，上述說過知美平均每個月可以領到1萬1770元的廣告收入，但過去一年，知美單月收入最低其實只有2862元，最高則是2萬4044元台幣。

可以發現Youtube廣告收入，並不像是上班族領月薪一樣非常固定，提供給剛開始起步，想成為全職Youtuber的人當作參考，有沒有辦法接受在薪水非常不固定的情況下，去全職經營一個頻道，如果不行，可以先把Youtube當副業經營就好。

當然，也並不是說所有5萬訂閱Youtuber一年收入就全部都是14萬，因為流量才是最重要的數據，訂閱只能當作累積粉絲的參考，如何利用一個頻道的流量估算出整個頻道個廣告收益？

就是將「總觀看次數／1000再*（乘上）每千次觀看收益」就可以得到答案。

用知美的頻道舉例說明，過去頻道的每千次觀看收益，大約都落在60-70元台幣，利用過去一年總觀看次數201萬3000次，除1000再乘上每千次觀看次數70元，就可以得到計算答案14萬1232元台幣（與過去一年實際收到的14萬1251台幣幾乎一模一樣）。

流量非常重要，越多的點擊率才能夠換算成更高的廣告收益，所以訂閱數真的不是重點，流量也就是觀看次數才是收入來源。

範例一：每日更新一部影片，每部影片5萬點閱 每月總觀看次數150萬次，每千次70元台幣 每月收入可達10萬5000元 範例二：每周更新一部影片，每部影片5萬點閱 每月總觀看次數20萬次，每千次70元台幣 每月收入僅有1萬4000元

上述兩範例可以知道，觀看次數多也跟收入多寡成正比，這也是為什麼很多Youtuber會堅持每天都要更新一部影片，因為在觀看次數固定的條件下，上傳的影片越多，頻道的總觀看次數越多，獲得的廣告收益就會越高。

知美的時薪有多少？

製作一部影片，從想主題、寫文案、找資料、作PTT、寫文稿、錄音、剪輯、上字幕、製作封面、上傳、回應留言，平均要花費20-24小時，利用上面公開的一整年收入換算，平均時薪大約是135元，跟目前的法定最低時薪168元相比還少了將近33元台幣。

且成為Youtuber並不是開始就能馬上領錢，在頻道達成「1000訂閱」以及「4000小時觀看時長」，兩項條件達成之前，是完完全全沒有辦法有任何收入的。

當Youtuber兩年下來知美得到了什麼?

觀眾的謾罵

被指責不專業、聲音難聽、問候祖宗十八代...等。全部都是很家常便飯的事情，過去剛接觸這樣的留言會很生氣，也會回應嗆對方想要「分出高下」。後來就慢慢釋懷，因為這是自己的頻道，是想要跟大家分享自己的地方，所以比起把心力放在酸民身上，還是專心構想新主題，提供更多內容給大家才是最主要目的。

溫暖的留言

知美也不只一次想要「停更」（停止更新）甚至放棄頻道，但每次只要看到有人跟知美說「謝謝你的無私分享」，才會想到，鼓勵自己的人那麼多，怎麼就只注意到酸民，更重要的是那些真的用心在品味影片內容的朋友。

最重要的是，兩年來分享理財心得的同時，知美也感受到這兩年對於理財知識的進步，慢慢從一個剛出社會什麼都不懂的菜鳥，變成某一個領域的小前輩，現在對於台股ETF、美股ETF、美金這些熟悉的商品，也已經能夠有專屬於自己的看法，分辨消息真假的能力。

以後會更用心製作每部影片，透過分享實際的理財配置、收入、支出，讓大家有更多參考數據。

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