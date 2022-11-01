要退休錢還存不夠？快用6步驟打造安心退休生活

你之所以提前規劃假期，因為你知道如果不這麼做，可能就無法在最佳時間成行，沒辦法選擇最想去的地點，也可能訂不到機票，不能入住優質旅館。如果一切都靠碰運氣，很可能你會很倒霉，夢想假期也可能永遠不能成真。即使真的成行了，或許還得勉強接受別人選剩的，結果很可能不盡如人意。這告訴你一個可怕的事實：人們花在規劃假期的時間，比計劃退休的時間還要多。

退休不見得很可怕。其實，計劃退休可以既刺激又有趣。了解你能有的選擇，尋找特別的去處，創造愉快的體驗——規劃退休生活，真的有很多值得期待的地方。

很多人可能覺得還沒存夠退休金，或者沒有明確的行動方針。你很擔心現在開始儲蓄和計劃為時已晚。畢竟，你沒有從父母身上看到有趣、輕鬆的退休生活。不過，我有個好消息要告訴你！這個好消息就是「最佳解決方案」。

當孩子們完成學業、有能力獨立生活，經濟上不再依賴你；你的房貸也即將還清，手上還有點閒錢，這段時間是個很棒的緩衝。對某些人來說，可能需要五到十五年才能「趕上進度」。但重點是，抓住機會，彌補失去的時光。在為孩子付出這麼多之後，該是收復失土，為自己打造未來的時候了。好好思考你想要怎樣的退休生活，解決財務問題，實現夢想。

簡而言之，最佳解決方案採用的方法，和你規劃夢想的假期一樣。規劃夢想假期的第一步，是決定你想去哪裡，接著是出發時間，然後是旅行的方式，以及假期的長度。列出選項，確定每個選項的花費，然後做出決定。最後，再看看錢從哪裡來。

在工作了一輩子之後，大多數嬰兒潮世代的人不想過和父母一樣的退休生活。他們不想要傳統的退休生活，不想過得悄無聲息，像冬眠一樣。他們想要追求自己的熱情，想要探索、體驗和開拓全新的道路。他們想像過去一樣，掌控自己的命運，設定自己的標準。你可能不想完全放棄你的工作，畢竟它是你精通、熱愛的所在，而且讓你得到讚譽。你可能想要繼續工作，也許是兼職，也許是開創夢想中的新事業。或者，你想到處旅行、打高爾夫球、釣魚、做志工，也可能只是放鬆一下。而且，這種日子過個幾年，你可能又想要點不同的東西。

面對現實吧，無論你做出何種選擇，所有的選擇都離不開錢。在我與客戶的第一次會面時，我發現很少有人考慮過退休生活，更少人會制定任何具體的退休計畫。相反的，他們只是日復一日、過著一樣的生活，只為眼前的事打算，並推遲不可避免的事。當我們在訂定投資計畫時，他們也不想改變現況或以後的生活方式，所以他們對我的提議表現出畏縮和抵制的態度。

最佳解決方案讓你有機會達成下列目標： 1.以較低的生活水準馬上退休（這是為了那些迫切想要辭掉工作的人準備的）。 2.分階段退休，這樣你可以多工作幾年，並在做自己喜歡的工作的同時，慢慢準備退休。 3.推遲退休年齡——晚幾年退休，如此一來，退休後就完全不用再為生計煩惱。

退休計畫必不可少，怕也沒有用。最佳解決方案有六個步驟，它可以讓那些完全沒有儲蓄或儲蓄不足的人學會如何規劃退休，建立退休基金，並解決退休生活驟變對情緒的衝擊。有了它，那些已經開始儲蓄的人可以學會如何存更多錢，並過上超越夢想的生活。它將為你提供久經考驗的答案，解決可能使你偏離正軌的麻煩，告訴你如何預測這些問題，並提供提前打造安心退休生活的具體作法。

第一步：拍一張財務X光片

先確定目前的財務狀況。淨資產、收入、支出和當前的月儲蓄金額各是多少？這是你的起點。這是一個現狀核實，一定要實事求是，不可在數字上造假。你必須用財務勇氣克服財務恐懼。你的處境通常不像你所擔心的那般可怕。審視你擔心的每件事，並決定該如何處理。

第二步：檢查你的資金流動情況

追蹤資金流向，結果可能會讓你大吃一驚。你花了多少錢？這些錢花在哪些地方？你存了多少錢？投資了多少錢？得到了什麼回報？

第三步：評估資產保護計畫

你得到的保護夠不夠？你有哪些類型的壽險、失能險、長照險、傘護式責任保險（編按：umbrellaliability；傘護式責任保險像是一把巨大保護傘，對被保險人可能面臨之各種法律責任風險及契約責任風險，提供完整之安全保障）、汽車保險和家庭保險？投保金額足夠嗎？保險費會不會太高？

第四步：預想退休生活

你想在幾歲時享有經濟獨立、幾歲時有足夠的退休金？你打算用多少錢過日子？你想住在哪裡，用何種方式過生活？思考出對你來說合理的答案。選擇你想要的生活方式，想要的退休生活樣貌。你想坐在後廊上悠閒的望著青蔥草地，還是繼續兼職、做志工或旅行？請確定你的個人目標和夢想。

第五步：確定可供花費的目標月收入

如果你今天就要退休，需要多少錢才能生活？你願意每個月花多少錢消費？你對償還債務的意願有多高？要務實作答。

第六步：最佳承諾

你願意為了實現財務夢想，每個月或每年存多少錢？為了擁有更多、存更多、付出更多，你願意放棄或改變生活的哪些面向？

《讓幸福流進來的賺錢框架》。圖／樂金文化提供

在服務客戶的過程中，我學到了一個道理，人們會為了自己的渴望而努力，但如果他們不知道自己想要什麼，根本無法努力。我告訴他們方法，並教他們如何獲得想要的東西。

真正的祕訣是：大膽、勇敢和監控進度。除了上述六個步驟，再透過這三個祕方，可以緊密的結合。每年評估進度兩到三次。

(本文摘錄自《讓幸福流進來的賺錢框架》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)