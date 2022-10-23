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前銀行員分析「有錢人三大特徵」：錢包紙幣永遠整齊乾淨

聯合新聞網／ 綜合報導
前銀行員分析大部分存款較多的人，行事氣質也大不相同。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
前銀行員分析大部分存款較多的人，行事氣質也大不相同。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

許多人都夢想能夠賺錢發大財，過上優渥的生活。然而是否能變成有錢人，也和一個人的性格息息相關。日本前銀行員近來就在媒體「All About」分析，表示那些存款破千萬日幣（約相當於新台幣214萬）的人，都有著以下類似的共通點。

1.總是從容不迫

有錢人不只是在物質上，精神層面也顯得較為有餘裕。像是當銀行待辦人數較多，甚至得排隊等上一小時的時候，有錢人也不會大聲喧嘩，催促人員速度加快，反而都能夠靜靜地等著輪到自己，事後也經常向承辦人員道謝。顯示這些有錢人，也具有一定的素養。

2.對情報敏感性高

不同的銀行為了競爭，有時會推出免手續費、或是什麼費用減免的優惠方案。有錢人在獲知這些情報後，常常就會向店員積極詢問，並審慎評估對自己最有利的方案是什麼。他們經常開設許多不同家的銀行帳戶，並依照現有最划算的方式，來管理自己的財產。

3.重視錢包和紙幣狀態

這些有錢人的錢包，肯定都是亮麗如新，很少出現髒汙、破損，更幾乎沒有用信封代替錢包的狀態。而裡頭放的鈔票、硬幣等等，也都是整整齊齊，像是剛發行的一樣完整，因此收取時也會感到心情特別好。可見得他們對待金錢的態度相當慎重，不會隨意讓錢財受到損傷，也無形中增加了自我財運

財運

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