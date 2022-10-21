為何成功人士每天都穿一樣的衣服？ 她曝「5個理由與好處」

為什麼有些成功人士每天都穿一樣的衣服，原因絕對不是因為省錢。YouTube頻道《極簡姐姐 巧玉》就表示，穿一樣衣服，可以減少不必要的決策之外，還可以創立專屬於自己的個人形象。

以下為影音內容：

多一件衣服就多一點困擾，少一件衣服就會少一點煩惱。

時尚並不等於擁有很多很多衣服，所以會有許多人每天穿相同的衣服，其中出現了一些知名的成功人士，像是蘋果的賈伯斯、臉書的祖克柏。

有些極簡主義者，每天穿著自己的制服，可以在生活與工作上面帶來一些幫助。以下分享五個每天穿相同衣服的好處與理由：

理由一、減少決策

「決策疲勞」指的是一個人在長時間的決策過程之後，決策的質量就會開始下降，人們做出的每一個決定，不管大小都會消耗掉部分腦力，對於每天需要做出重大決定的人來說，減少不必要的決策，會讓他們在一天當中，擁有夠多的專注精神，還有更高的工作效率。

美國前總統歐巴馬。(美聯社)

美國前總統歐巴馬的時尚選擇是只穿灰色或是藍色的西裝，因為有太多的事情要做決定，所以嘗試減少一些決策，不想花心思去決定吃什麼還有穿什麼。

臉書創辦人祖克柏在2014的活動場合，被觀眾問「為什麼你每天都穿一樣的T-shirt」，他的回答是想要讓生活更簡單，所以除了思考工作之外，盡量讓其他需要決定的事情越少越好。

理由二、避免時間浪費

沒有整理衣櫃之前，不會知道每天花多少時間去思考穿搭，直到動手整理衣櫃，減少衣服數量之後，生活發生了一些改變，可以感覺到自己的時間變得充裕許多。

如果衣櫃裡面都是一樣的衣服，需要決定穿搭的時間就會更少了，拿了就可以直接穿，根本不需要過多的思考；換衣服也只要一分鐘左右就可以完成，讓早上的準備工作更快更容易。

理由三、減少壓力

不是把衣服穿出門之後就沒事了，出門之後有時候會開始後悔或焦慮「這樣穿會不會太正式了」、「穿這件衣服怎麼跟其他人撞衫了」、「這件衣服是不是太短了」...等。

如果每天都可以穿著自己熟悉又習慣的衣服，可以減少一個焦慮的來源。

理由四、減少資源浪費

知名的電影導演克里斯多福諾蘭，從很久以前就認為，每天重新選擇要穿什麼非常浪費精力，他的選擇是深色外套還有長褲，內搭一件藍色的襯衫，跟一雙合腳的鞋子。

人們很難掙脫自己的穿搭準則，最後那些離開舒適圈的新衣，落得塞在衣櫃深處。法新社

他認為擁有一個大衣櫃，不僅需要做出更多的決策，還需要一個更大的空間，付出更多的維護整理還有移動，另外極簡雖然不會減少洗衣服的數量，但卻可以洗衣服跟收納變得更加容易。

理由五、標誌性的形象

每天穿同樣的衣服，可以替個人創造標誌性的形象，用一種最簡單的方式，讓你展現出個人的特色。

美國作家Alice經發表文章分享，個人制服可以是一種表現成熟的方式，隨著年齡的增加以及深思熟慮的挑選和改進，可以為自己設計出個人的制服。

文章當中有提到，每天穿同樣的衣服，是一種彰顯你作為主角的地位方式，這也就是為什麼卡通人物、英雄角色，從來不換衣服的原因。

總結

養成穿制服的習慣並不是不時髦，是一種標誌以及地位的象徵，每天穿同樣衣服有上述這些好處跟理由。

當然每天穿同樣衣服的方式，不一定適合每一個人，但我們不可否認的是，衣服數量減少，確實可以為日常生活帶來一些方便性。

時尚也不是代表說每天都要穿不一樣的衣服，試著去捨棄衣櫃當中那些多餘的衣物，練習跟適合自己而且有有品質的衣服相處在一起，去掌握出自己的喜好，讓自己變的閃耀有自信。

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