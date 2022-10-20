28歲女6年跳槽8公司 月薪翻近3倍卻甘做月光族

根據「Money錢」報導，人力銀行2021年的調查顯示，39歲以下青年平均存款僅有13.3萬元，甚至有近2成的人零存款。近日就有位28歲女子分享她並非存不到錢，而是自願當月光族，她表示自己在6年間跳槽了8間公司，現在月薪6萬上下，但因為熱愛社交、美容和上各種課程，因此當前只有5萬存款，讓不少網友聽了直搖頭，勸她仍要為老年生活著想。

一位女網友在Dcard發文分享，她稱自己從事公關產業，過去6年間跳槽了8間公司，薪水也如願從2.4萬元升到6萬元，但如今她卻沒有存下一毛錢，她表示，「中間待業加總大概1年到1年半，待業的時候都正常花錢+出國玩4-5次，幾乎快把錢花光光了」。現在她與男友同住，每月扣除房租和孝親費約剩4.5萬，但她近來又再度萌生辭職念頭，「最近又想裸辭，突然發現自己沒什麼存款，很享受生活的當月光族」。

她解釋，自己是個熱愛社交、打扮跟上課的人，因此每週一定會跟朋友聚會3-5次，週末也一定要出去遊玩，還會報名語言、舞蹈、品酒等課程，平時又有美甲、除毛、醫美、種睫毛的習慣，導致她如今身上僅有5萬塊現金，以及近兩個月定期定額存下的5萬元股票。

她表示，雖然一方面擔憂沒有存款，但另方面又想犒賞辛苦工作的自己，因此只想享受生活不想約束自己，而且也因為肯花錢充實自己，她獲得了許多不同的工作機會，包含酒類公司、上市上櫃科技公司的公關職缺，以及紐澳、西語區的遠端國外社群行銷等。但她也坦言，目前還不確定這樣的生活方式好不好，「到底是要大力投資自己在不知道會不會漲的薪水上，但很快樂，還是應該要開始努力理財、存股票？」

聽完她的分享後，一些網友反對這種作法，「可以想想老了以後生活怎辦，就知道答案了」、「就已經沒賺多少了還一直花，先想想能持續這樣的生活多久」、「可以花光到60歲再分享沒收入的生活」、「意外跟明天不曉得誰先到，但我真的遇到了，妳沒辦法保證某一天需要一筆醫療費用」。

也有網友認為這樣的生活方式其實很好，只要再輔以一些基本儲蓄即可，「我覺得妳已經找到妳活得快樂的方式是很好的，接下來只需要想怎麼邊存（目的是未來過自己的理想生活，但不用為錢擔心）邊痛快花錢就可以了」、「開源>節流，能花錢表示能賺更多錢。妳只缺乏理財而已，其他很好，試著再規劃點存錢（未來退休）跟保險（如果沒買的話）就夠了」。