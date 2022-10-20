為何很多人中樂透最後卻破產？ 專家：「這原因」加速金錢消耗

「為什麼多數的樂透得主最後會破產」

不管你有沒有買過樂透威力彩，我想許多人應該都幻想過中了上億元的樂透可以怎麼花吧，在這版上的多數人應該都有一套投資/存股計畫，努力的工作存錢累積投資本金，等到本金大到能產生足夠的被動收入時，就是財務自由的時候了。

但我們常看到一些樂透得主，在獲得數十億台幣的獎金後，過沒幾年就傳出破產的消息，重新回到中樂透前的生活。我們可能只期望擁有3至5千萬的資產就能達到財務自由，這些獲得上億元的樂透得主怎麼會這麼快就花完還破產呢？

我猜主要的原因應該是這些人沒有足夠的財商，從來不懂得怎麼運用錢。

我們可以想到的原因，大概是這些人突然獲得一大筆錢，就毫無節制地揮霍，大量買奢侈品、頻繁出國、買遊艇、甚至分送給別人，花錢根本不用看價格。不勞而獲很容易讓人失去理智，這筆錢得來的不費吹灰之力，在花費時也容易失去理性。

我認為可能的大問題並不是他們把錢花完了，而是他們把錢拿去換成了大量的負債。

我舉一個網路看到的例子，美國一位頭獎得主愛德華茲（Edwards），在繳完稅後進帳2,700萬美元，他先斥資150萬美元，為自己與27歲的未婚妻，在佛羅里達州買下6,000平方英尺（按：約170坪）的別墅。

別墅前停滿了高級名車──包括一輛藍寶堅尼（Lamborghini），讓他的鄰居誤以為他在經營非法的汽車經銷事業。過沒多久，他在加州買了第二棟別墅，然後將幾輛名車移往該處。

贏得樂透的前幾個月，愛德華茲向電視記者炫耀他價值三萬美元的電視、7,8000美元的鑲鑽黃金戒指，以及200件中世紀的刀劍、鎧甲與武器，總價15萬美元。接著他又把錢花在賽馬、私人噴射機與毒品上。

我們看一下他用錢買進了多少負債，170坪的別墅需要繳房屋/土地稅，需要花錢維護房屋狀況，可能還要請傭人來打掃管理。一輛藍寶堅尼的保養費可能比買一台TOYOTA新車還要貴，若是養賽馬，每年的花費比養車還高，更別說是擁有一台噴射機了。

還有人是購買公司，成為企業老闆，想透過投資公司來賺更多錢，殊不知這些公司本身就已經在虧損，而得獎人本身也並沒有企業管理能力。更別說把錢用在賭博、開趴與毒品上了。

把錢花在奢侈品上就算了，錢花掉就沒事了，但把錢拿來買自以為是資產，實質上卻是要花更多錢來維護它們的負債，加速金錢的消耗，讓這些人的獎金消耗得更快。這些不會帶來現金流的資產，實質上是消耗現金流的負債。

一旦養成了高額的消費習慣，又沒有足夠的財商，將獎金規劃安排，為自己帶來更多的資產與現金流，這樣的負循環肯定會將樂透彩金給耗盡。

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