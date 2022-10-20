網路投保鬆綁 金管會：新增日額型住院醫療險、設有最高保額上限

隨著今天金融科技發展日新月異、網路平台發展愈趨多元化，金管會同時為鼓勵國內保險業提供更多元的網路投保服務，金管會日前宣布，網路投保將再度放寬，自即日起開放民眾可以網路投保日額型住院醫療險和投資型年金險，同時也訂定針對單一商品和所有通路累計的最高保額上限，即日起上路實施！換句話說，民眾未來不需親臨保險公司，透過保險公司線上投保服務，就能夠買到基本的住院日額保障。

22壽險、16產險開辦網路投保、年增率41.7％

根據金管會保險局統計，截至今（111）年8月底止，國內已有20家壽險和16家產險業者開辦網路投保，初年度保費收入累計為新台幣25.94億元，比起去（110）年增加7.63億元或是41.7％。

另一方面，為防範道德風險及逆選擇的發生，金管會保險局針對日額型住院醫療險有最高保額限制：單一保險公司上限為2,000元、同業所有投保通路上限為4,000元；還有一種情形是，如果是保險公司原客戶網路投保日額型住院醫療險，單一保險公司上限為4,000元、同業所有投保通路上限為6,000元。

針對單一商品和所有通路累計的最高保額限制，金管會保險局強調，包括產、壽險業都可以在網路上銷售日額型住院醫療險，其中最大的不同是，產險業的銷售基本上只能是1年期且不保證續保，而部分產險公司需有條件申請才能銷售3年期以下商品且不保證續保；至於壽險業則可以銷售長年期商品。

據了解，目前全台已有36家保險業者著手辦理網路投保相關業務，民眾可以隨時隨地依照自身需求選擇適合的保險商品；此外，值此疫情尚未停歇之際，金管會保險局特別表示，為因應民眾使用網路服務的需求日趨增加，將持續檢討開放網路保險商品及服務項目，一來可以降低疫情期間的人員接觸，同時也有利於推動保險業數位轉型。