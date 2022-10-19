保險可不是為了去世而買的！保險的真諦是「這件事」

在今天不確定的時代，許多聰明人善用保險功能分散全球金融市場帶來的經濟影響，並能超前部署人生下半場退休金……；都說台灣人喜歡買保險已是全球聞名，想必也是很懂得運用保險的優點與好處，確實，台灣存款保險最高保額新台幣300萬元、在全球排名第3，僅次於美國（大約750萬元左右）、歐盟（大約310萬元左右），另外其他亞洲國家像是日本約有220萬元左右、中國大陸約有200萬元左右、韓國約有120萬元左右。

「呼應目前經濟環境的不確定性，讓大家可以依靠的應該就是存款保險制度，民眾不用擔心隔天翻看帳戶時，銀行存款會莫名消失，也不用煩惱金融機構會不會突然就倒閉了……」小花平台保險顧問強調，這就是存款保險制度對金融市場發揮穩定的力量：生老病死無可避免，透過買保險未雨綢繆及防患未然，「保險可不是為了去世而買的！」

做好保險的準備：透過「保障」彌補「風險」造成的損失！

說到底，保險其實就是一種「準備」：健康時做生病時的準備、年輕時做年老時的準備、有能力時做無能力時的準備，僅此而已。從另一個角度來看，保險是「透過『保障』彌補『風險』造成的損失」，讓保險公司替你承擔你無法承擔的風險。

有關保險大小事，小花平台固定保險專欄文章每周定期提出許多保險新觀念，以下不同生活層面擷取精華重點：

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台灣存款保險300萬元 高居全球第3名

說到國人保險意識抬頭，每人平均有2.6張保單，根據統計資料顯示，全台灣存款在300萬元以內約佔98.1％，也就是平均每100人中有98.1人的存款在300萬元內「受到保障」，意即存款人不需繳保費，保費由金融機構來繳，據了解，目前全台已有4百餘家金融機構加入存款保險。

說到國人對於風險保障的觀念，除了自己一定要有保險外，另外比較值得關注的是，有超過6成的民眾希望自己的另一半也要有保險，這個比例遠多於「不用，把保費給我」、「沒意見，家產多一點就好」等意向，顯示絕大多數民眾充分理解並接受保險對於家庭的重要性。

此外，還有一項比較有趣的調查：「如果回到過去，你希望幾歲就開始買保險？」調查結果顯示，有超過半數以上的民眾選擇「從嬰兒時期就該擁有保險」、其次依序希望在學生時期、工作時期及退休時期就該擁有保險。由此不難看出，今天民眾對於保險的接受度愈來愈高並希望能愈早保愈好，因為年紀愈輕、保費相對便宜，且在身體健康的情況下，保險商品的選擇性也更多元。

關於買保險這檔事，小花平台保險顧問最後提醒，意外與疾病總是毫無預警地到來「說來就來！」輕微者增加額外消費支出、嚴重者影響日常生活品質，例如一般人最在意的風險不外乎「走太早」，讓最愛的家人一夕之間頓失經濟支柱，或是長期臥病在床「走不掉」，徒增家人照顧上的負擔與人力，「因此，掌握保險的大原則就是把握風險轉嫁的機會，年輕時為年老提前準備、健康時為生病時預作準備！」