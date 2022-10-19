快訊

蘋果沒說的事…舊iPad系列不降價反「漲爆」 果粉怒：晚買被割韭菜

18次申請假釋遭拒！「惡龍」張錫銘提行政訴訟 台南地院駁回

接種高端民眾補打國際疫苗 薛瑞元鬆口「快要上路了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

保險可不是為了去世而買的！保險的真諦是「這件事」

聯合新聞網／ 小花平台保險+
小花平台保險+提供
小花平台保險+提供

在今天不確定的時代，許多聰明人善用保險功能分散全球金融市場帶來的經濟影響，並能超前部署人生下半場退休金……；都說台灣人喜歡買保險已是全球聞名，想必也是很懂得運用保險的優點與好處，確實，台灣存款保險最高保額新台幣300萬元、在全球排名第3，僅次於美國（大約750萬元左右）、歐盟（大約310萬元左右），另外其他亞洲國家像是日本約有220萬元左右、中國大陸約有200萬元左右、韓國約有120萬元左右。

「呼應目前經濟環境的不確定性，讓大家可以依靠的應該就是存款保險制度，民眾不用擔心隔天翻看帳戶時，銀行存款會莫名消失，也不用煩惱金融機構會不會突然就倒閉了……」小花平台保險顧問強調，這就是存款保險制度對金融市場發揮穩定的力量：生老病死無可避免，透過買保險未雨綢繆及防患未然，「保險可不是為了去世而買的！」

做好保險的準備：透過「保障」彌補「風險」造成的損失！

說到底，保險其實就是一種「準備」：健康時做生病時的準備、年輕時做年老時的準備、有能力時做無能力時的準備，僅此而已。從另一個角度來看，保險是「透過『保障』彌補『風險』造成的損失」，讓保險公司替你承擔你無法承擔的風險。

有關保險大小事，小花平台固定保險專欄文章每周定期提出許多保險新觀念，以下不同生活層面擷取精華重點：

延伸閱讀：《專題報導》「保單活化」將死錢活用：4種人最適合，可將遺產轉為退休金！

延伸閱讀：《專題報導》「每天1瓶養樂多就享有500萬元保障…」專家：趁定期險降價拉高保障！

延伸閱讀：《專題報導》熟齡女性怎麼保？看過來，讓妳「奔4」路上走得踏實有力！

延伸閱讀：7成40歲以下年輕人積極打造退休藍圖，其中保險尤偏好投資型、分紅保單

延伸閱讀：台灣有錢人愈來愈多…高資產者不妨善用保險做好資產傳承！

延伸閱讀：未滿15足歲身故、理賠61.5萬元之惑…專家建議可把握機會進行保單檢視！

台灣存款保險300萬元 高居全球第3名

說到國人保險意識抬頭，每人平均有2.6張保單，根據統計資料顯示，全台灣存款在300萬元以內約佔98.1％，也就是平均每100人中有98.1人的存款在300萬元內「受到保障」，意即存款人不需繳保費，保費由金融機構來繳，據了解，目前全台已有4百餘家金融機構加入存款保險。

說到國人對於風險保障的觀念，除了自己一定要有保險外，另外比較值得關注的是，有超過6成的民眾希望自己的另一半也要有保險，這個比例遠多於「不用，把保費給我」、「沒意見，家產多一點就好」等意向，顯示絕大多數民眾充分理解並接受保險對於家庭的重要性。

此外，還有一項比較有趣的調查：「如果回到過去，你希望幾歲就開始買保險？」調查結果顯示，有超過半數以上的民眾選擇「從嬰兒時期就該擁有保險」、其次依序希望在學生時期、工作時期及退休時期就該擁有保險。由此不難看出，今天民眾對於保險的接受度愈來愈高並希望能愈早保愈好，因為年紀愈輕、保費相對便宜，且在身體健康的情況下，保險商品的選擇性也更多元。

關於買保險這檔事，小花平台保險顧問最後提醒，意外與疾病總是毫無預警地到來「說來就來！」輕微者增加額外消費支出、嚴重者影響日常生活品質，例如一般人最在意的風險不外乎「走太早」，讓最愛的家人一夕之間頓失經濟支柱，或是長期臥病在床「走不掉」，徒增家人照顧上的負擔與人力，「因此，掌握保險的大原則就是把握風險轉嫁的機會，年輕時為年老提前準備、健康時為生病時預作準備！」

▌原文出處：

「保險可不是為了去世而買的…」什麼是保險的真諦？

相關新聞

保險可不是為了去世而買的！保險的真諦是「這件事」

台灣人喜歡買保險已是全球聞名，台灣存款保險最高保額新台幣300萬元、在全球排名第3，僅次於美國（大約750萬元左右）、歐盟（大約310萬元左右），另外其他亞洲國家像是日本約有220萬元左右、中國大陸約有200萬元左右、韓國約有120萬元左右。

核戰若爆發最好的避險商品是什麼？網推「末日碉堡」一樣賺翻

俄羅斯總統普丁近日威脅對烏克蘭動用核武，加上近期台海情勢緊張，有網友詢問「如果發生核戰，大家覺得最好的避險商品是什麼？」許多網友表示先屯糧、買碘片，活者比較重要。

台股大跌逃去哪？保本增值換個方式 避險5大標的報你知

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，到底網路上討論度最高的5大避險工具與標的有哪些，投資者、散戶可別錯過！

之前的保險員離職...擔心變「保單孤兒」？專家教2招自救：別衝動解約

所謂的「孤兒保單」，是指原本銷售該保單的業務員已經離職，也沒有安排後續接管服務，導致保單猶如「孤兒」一樣，以至於儘管保戶仍然定期繳交保費，一旦發生保險事故而產生相關理賠事宜時，也不知道該找誰求助……。

替自己加薪！如何打造被動收入流？就靠這兩關鍵

打造被動收入需要兩樣東西：時間或金錢。因此，你要考慮的第一件事，就是你可以支配的時間比較多，還是錢比較多，若要打造被動收入流，你絕對需要其中之一。

台股一片慘綠⋯「美金儲蓄險」更賺？掀網議論

台股近期一片綠油油，有網友就與親戚討論，認為當初是否應買「美金儲蓄險」比較賺，引發許多網友議論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。